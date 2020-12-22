Фонд содействия реформированию ЖКХ подвел итоги реализации программы энергоэффективного капремонта. С начала года новыми мерами господдержки воспользовались 27 российских регионов. В их числе субъекты Северо-Западного федерального округа - Калининградская, Вологодская, Новгородская и Псковская области.

Фонд ЖКХ компенсирует жильцам многоквартирных домов (МКД) средства, потраченные на энергоэффективный капремонт. Для этого необходимо выполнить несколько условий. Одно из самых важных - финансовое участие собственников квартир. Бюджетная поддержка покрывает до 80 процентов затрат. Остальное - деньги, которые жильцы накопили сами на специальном счете. Заимствовать у других МКД в "общем котле" нельзя.

Другое важнейшее условие - не менее чем десятипроцентная экономия энергоресурсов по итогам ремонта. Кроме того, в многоквартирном доме должны работать общедомовые приборы учета тепла и электричества, его возраст не может быть менее пяти лет, он не должен быть аварийным.

Пилотный проект стартовал в нашей стране в 2017 году. Его первым участником, а также одним из самых активных, стала Калининградская область. Регион получил 9,4 миллиона рублей на оплату работ, направленных на экономию ресурсов в 11 жилых зданиях. Всего же в стране свою энергоэффективность повысили 35 МКД.

В 2018-м Фонд ЖКХ подводил итоги пилотного проекта, а в 2019-м предоставление мер поддержки возобновилось. В СЗФО самым активным участником обновленной программы вновь стал российский эксклав. В 2019-м жители восьми калининградских домов получили 6,6 миллиона рублей.

В текущем году уже одобрены заявки четырех МКД в Калининграде и Черняховске на общую сумму более восьми миллионов рублей. Среди них - дом номер 25-29 на Эпроновской улице в региональном центре. Там утеплили фасад, заменили старые оконные и дверные блоки на новые энергосберегающие, установили автоматизированный индивидуальный теплопункт. В результате МКД теперь тратит на 35 процентов энергоресурсов меньше, чем раньше. Ежемесячная экономия семейного бюджета на "коммуналку" достигает тысячи рублей.

-?За 2017-2019 годы мы получили компенсацию на сумму более 15 миллионов рублей по 19 домам, - отмечает глава калининградского Фонда капитального ремонта (ФКР) Олег Туркин. - Сейчас мы стараемся нарастить темп. В планах на 2020 год - помочь гражданам компенсировать более 15 миллионов рублей, из которых свыше восьми миллионов мы уже получили. Мы приняли за основу такую позицию: ФКР максимально выполняет всю подготовительную работу за собственников и управляющие компании. От них практически ничего не требуется - только предоставить нам первичные данные. А мы уже занимаемся калькуляцией, запрашиваем и отправляем необходимые документы, формируем заявки в Фонд ЖКХ.

Вологодская и Новгородская области участвовали в программе и в прошлом, и в текущем году. А вот Псковщина подала первую заявку только в 2020-м.

Эксперты признают: для активизации механизмов энергоэффективного капремонта в регионах, которые пока не участвуют в программе, требуются дополнительные стимулы. По мнению председателя комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, зачастую препятствием становится не низкая активность собственников жилья, а недостаточное внимание, уделяемое этой теме со стороны органов власти. А также несовершенство либо отсутствие необходимой нормативно-правовой базы в некоторых субъектах РФ.

-?Решение указанных выше проблем, вместе с повышением интереса к программе поддержки, возможно при реализации комплексного подхода, который позволит системно внедрять программу поддержки в регионах, - комментирует ситуацию Светлана Разворотнева. - Также предлагаем разно-

образить формы поддержки: не только компенсация затрат или кредитной ставки, но и гарантии под кредит.

Прямая речь

Ольга Сердюк, заместитель генерального директора Фонда ЖКХ:

- С начала текущего года Фондом ЖКХ одобрено 38 заявок на капитальный ремонт 130 домов, механизмом господдержки энергоэффективного капремонта воспользовались 27 субъектов РФ. Общая расчетная экономия по одобренным заявкам составляет 131 миллион рублей ежегодно, из них 75 миллионов рублей - это только по заявкам, рассмотренным Фондом ЖКХ в 2020 году.