Расселять аварийные дома и застраивать освобождающиеся площади в регионах станет проще: от "точечного" принципа сноса отслужившего свой век жилья власти решили отказаться. Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Градостроительный кодекс РФ, цель которых - выработать правовой механизм ускоренного расселения аварийного и ветхого жилья, делающий этот процесс интересным с точки зрения девелоперского бизнеса.

Напомним, документ дает регионам право самостоятельно утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов с учетом мнения жителей.

Кроме того, законопроект вводит понятие "комплексное развитие территорий" (КРТ). Решение о нем власти смогут принимать, если аварийное жилье, самострой или многоэтажки, подлежащие сносу или реконструкции, занимают минимум половину развиваемой территории. Еще одно принципиальное новшество законопроекта в том, что для принятия решения о сносе или реновации дома достаточно голосов двух третей собственников. Сегодня для этого необходимо одобрение всех собственников без исключения. Также, согласно предлагаемым законодательным новациям, уже после включения дома в программу у жильцов есть возможность передумать. Если более трети собственников выскажутся против, дом может выйти из программы.

Эксперты одобряют разработку этого законопроекта практически единогласно. Уже сейчас 36 процентов домов составляют "хрущевки" 1950-1970 годов постройки. Не за горами обветшание зданий, построенных в 1971-1995 годах, на их долю приходится еще 46 процентов жилья.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, за десять лет предстоит построить один миллиард квадратных метров жилья, на что потребуется два триллиона рублей.

Сегодня в регионах 36 процентов домов составляют "хрущевки", 46 процентов - здания, построенные в 1971–1995 годах

Особенно сложная ситуация наблюдается в регионах Арктической зоны. По результатам исследований сотрудников Института экономических проблем Кольского научного центра РАН Елены Емельяновой и Анастасии Чапаргиной, в целом по регионам АЗРФ объемы жилищного строительства отстают от среднероссийских значений в 1,5 раза и более, на рынке недвижимости там преобладает вторичное жилье. Например, в Мурманской области с 2000 по 2018 год жилье почти не строилось.

Основной объем ввода жилых домов приходится на областные центры, но и здесь ситуация остается тяжелой. Яркий пример - Сыктывкар, где насчитывается около 1300 ветхих домов, построенных в 40-50-е годы прошлого столетия. Это двухэтажные деревянные бараки, значительная часть которых расположена в центре города. По словам главы Коми Владимира Уйбы, на программу реновации жилфонда Сыктывкара необходимо 29,7 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2020 году бюджет республики составляет около 86 миллиардов.

Для того чтобы сделать реновацию более интересной бизнесу, необходима дальнейшая работа над законопроектом. Директор центра экспертиз "ЭКОМ" Александр Карпов подчеркивает: если исходить из существующей редакции законопроекта, на территории комплексного развития может угодить под снос даже вполне пригодный для проживания дом. Ветхими и аварийными должна быть лишь половина строений на этой территории, однако в отношении другой половины четкие критерии не определены. Кроме того, если речь идет о комплексном развитии территории, то необходимо конкретизировать эту "комплексность".

Иными словами, городские власти в генплане должны предусмотреть вместе с жилыми домами всю необходимую инфраструктуру - дороги, скверы, детсады, школы, поликлиники.

Впрочем, многие идеи для доработки уже высказаны и зафиксированы. Например, при дальнейших чтениях законопроекта планируется предусмотреть, что квартировладельцам расселяемого дома должна быть предоставлена равноценная компенсация по выбору жильца - либо деньгами, либо жильем, которое будет не дешевле освобождаемого.

Планируется, что разработчики поправок проведут широкое обсуждение их с представителями регионов.

Прямая речь

Владислав Сандурский, министр строительства Мурманской области:

- Законопроект о КРТ очень важен для региона. В нашем случае он поспособствует реализации такого масштабного проекта, как реновация Больничного городка в Мурманске. В его рамках планируется построить более 200 тысяч квадратных метров жилья для четырех тысяч семей и кардинально преобразить этот район областного центра. Кроме того, в 2021 году начнется первый этап комплексного плана реновации ЗАТО Мурманской области, который затронет семь муниципалитетов - Североморск, Александровск, Видяево, Заозерск, Алакуртти, Оленегорск с подведомственной территорией и Печенгский район.

Алла Бредец, руководитель регионального центра НП "ЖКХ Контроль" (Санкт-Петербург):

- На мой взгляд, законопроект действительно поможет ускорить расселение аварийных домов и коммунальных квартир. Однако остро необходима дальнейшая законодательная работа. Например, у нас не существует четких критериев признания жилых домов аварийными. Зачастую у нас подменяются понятия аварийных домов и домов с высокой степенью износа, которые не признаются аварийными и подлежат капремонту. В Санкт-Петербурге, Псковской, Новгородской, Ленинградской областях нередки случаи, когда к домам 30-40-х годов постройки подводилось газоснабжение, заменялась проводка, зачем-то ремонтировались межэтажные перекрытия. Жилье не становилось от этого лучше, но в такой ремонт вкладываются многие миллионы - при острой нехватке средств на строительство новых домов и ремонт тех, в которых еще можно жить с приемлемым комфортом. Эту проблему необходимо решать на законодательном уровне.