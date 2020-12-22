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22.12.2020 13:00

Сносное решение

Новый законопроект поможет ускорить расселение аварийных домов и коммунальных квартир
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 288(8342)
Расселять аварийные дома и застраивать освобождающиеся площади в регионах станет проще: от "точечного" принципа сноса отслужившего свой век жилья власти решили отказаться. Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Градостроительный кодекс РФ, цель которых - выработать правовой механизм ускоренного расселения аварийного и ветхого жилья, делающий этот процесс интересным с точки зрения девелоперского бизнеса.

Напомним, документ дает регионам право самостоятельно утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов с учетом мнения жителей.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Кроме того, законопроект вводит понятие "комплексное развитие территорий" (КРТ). Решение о нем власти смогут принимать, если аварийное жилье, самострой или многоэтажки, подлежащие сносу или реконструкции, занимают минимум половину развиваемой территории. Еще одно принципиальное новшество законопроекта в том, что для принятия решения о сносе или реновации дома достаточно голосов двух третей собственников. Сегодня для этого необходимо одобрение всех собственников без исключения. Также, согласно предлагаемым законодательным новациям, уже после включения дома в программу у жильцов есть возможность передумать. Если более трети собственников выскажутся против, дом может выйти из программы.

Эксперты одобряют разработку этого законопроекта практически единогласно. Уже сейчас 36 процентов домов составляют "хрущевки" 1950-1970 годов постройки. Не за горами обветшание зданий, построенных в 1971-1995 годах, на их долю приходится еще 46 процентов жилья.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, за десять лет предстоит построить один миллиард квадратных метров жилья, на что потребуется два триллиона рублей.

Сегодня в регионах 36 процентов домов составляют "хрущевки", 46 процентов - здания, построенные в 1971–1995 годах

Особенно сложная ситуация наблюдается в регионах Арктической зоны. По результатам исследований сотрудников Института экономических проблем Кольского научного центра РАН Елены Емельяновой и Анастасии Чапаргиной, в целом по регионам АЗРФ объемы жилищного строительства отстают от среднероссийских значений в 1,5 раза и более, на рынке недвижимости там преобладает вторичное жилье. Например, в Мурманской области с 2000 по 2018 год жилье почти не строилось.

Основной объем ввода жилых домов приходится на областные центры, но и здесь ситуация остается тяжелой. Яркий пример - Сыктывкар, где насчитывается около 1300 ветхих домов, построенных в 40-50-е годы прошлого столетия. Это двухэтажные деревянные бараки, значительная часть которых расположена в центре города. По словам главы Коми Владимира Уйбы, на программу реновации жилфонда Сыктывкара необходимо 29,7 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2020 году бюджет республики составляет около 86 миллиардов.

Фото: Валерий Мельников / РАИ Новости
Две трети регионов выполнили план по расселению аварийных домов

Для того чтобы сделать реновацию более интересной бизнесу, необходима дальнейшая работа над законопроектом. Директор центра экспертиз "ЭКОМ" Александр Карпов подчеркивает: если исходить из существующей редакции законопроекта, на территории комплексного развития может угодить под снос даже вполне пригодный для проживания дом. Ветхими и аварийными должна быть лишь половина строений на этой территории, однако в отношении другой половины четкие критерии не определены. Кроме того, если речь идет о комплексном развитии территории, то необходимо конкретизировать эту "комплексность".

Иными словами, городские власти в генплане должны предусмотреть вместе с жилыми домами всю необходимую инфраструктуру - дороги, скверы, детсады, школы, поликлиники.

Впрочем, многие идеи для доработки уже высказаны и зафиксированы. Например, при дальнейших чтениях законопроекта планируется предусмотреть, что квартировладельцам расселяемого дома должна быть предоставлена равноценная компенсация по выбору жильца - либо деньгами, либо жильем, которое будет не дешевле освобождаемого.

Планируется, что разработчики поправок проведут широкое обсуждение их с представителями регионов.

Прямая речь

Владислав Сандурский, министр строительства Мурманской области:

- Законопроект о КРТ очень важен для региона. В нашем случае он поспособствует реализации такого масштабного проекта, как реновация Больничного городка в Мурманске. В его рамках планируется построить более 200 тысяч квадратных метров жилья для четырех тысяч семей и кардинально преобразить этот район областного центра. Кроме того, в 2021 году начнется первый этап комплексного плана реновации ЗАТО Мурманской области, который затронет семь муниципалитетов - Североморск, Александровск, Видяево, Заозерск, Алакуртти, Оленегорск с подведомственной территорией и Печенгский район.

Алла Бредец, руководитель регионального центра НП "ЖКХ Контроль" (Санкт-Петербург):

- На мой взгляд, законопроект действительно поможет ускорить расселение аварийных домов и коммунальных квартир. Однако остро необходима дальнейшая законодательная работа. Например, у нас не существует четких критериев признания жилых домов аварийными. Зачастую у нас подменяются понятия аварийных домов и домов с высокой степенью износа, которые не признаются аварийными и подлежат капремонту. В Санкт-Петербурге, Псковской, Новгородской, Ленинградской областях нередки случаи, когда к домам 30-40-х годов постройки подводилось газоснабжение, заменялась проводка, зачем-то ремонтировались межэтажные перекрытия. Жилье не становилось от этого лучше, но в такой ремонт вкладываются многие миллионы - при острой нехватке средств на строительство новых домов и ремонт тех, в которых еще можно жить с приемлемым комфортом. Эту проблему необходимо решать на законодательном уровне.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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