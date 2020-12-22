На жителя Великого Новгорода завели дело за убийство кошки

Житель Великого Новгорода отправится под суд за убийство кошки. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Полицейские выяснили, что в подъезде дома на улице Щусева пьяный 41-летний мужчина дважды ударил кошку ножом, а затем пнул ногой. От полученных травм животное погибло.

В отношении новгородца, уже имеющего судимость, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), решается вопрос о мере пресечения.

По данной статье мужчине грозит до трех лет лишения свободы.