Обновленный федеральный закон о народных художественных промыслах (НХП) готовится к внесению в правительство РФ. Представители отрасли оставляют по поводу нового документа противоречивые отзывы. С одной стороны, очевидно, что система государственной поддержки НХП нуждается в реформировании, поскольку федеральные льготы и преференции доступны лишь узкой группе организаций. С другой стороны, некоторые промысловики опасаются, что реформа приведет к излишней бюрократизации отрасли. Какие корректировки требуются законопроекту, чем могут помочь промысловикам Северо-Запада региональные власти, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Спорные стандарты

Сейчас организации НХП в нашей стране могут компенсировать из федерального бюджета затраты на сырье, энергоносители, модернизацию производства, другие документально подтвержденные расходы. Однако попасть в список получателей субсидий непросто: необходимо собрать целую гору документов. В стране насчитывается около 300 организаций НХП, из них только 20 процентов получают федеральные меры поддержки.

- Весной этого года правила предоставления субсидий уже претерпели корректировку, - комментирует ситуацию председатель правления ассоциации "НХП России", член-корреспондент Российской академии художеств Геннадий Дрожжин. - Срок, в течение которого предприятие должно заниматься производством изделий народных художественных промыслов, сократили с десяти до двух лет. Это движение в правильном направлении, которое позволило бы расширить круг получателей бюджетной поддержки, если бы не появилось множество других препон для новичков. К примеру, они должны быть правопреемниками предприятий НХП, уже включенных в перечень.

В 2019 году, по оценкам экспертов, две трети отечественных промыслов были убыточными или низкорентабельными. Сейчас убыточных предприятий стало еще больше. Чтобы страна не потеряла мощного пласта народной культуры, реформа законодательства об НХП, по мнению Геннадия Дрожжина, должна быть направлена на упрощение доступа мастеров к мерам государственной помощи. Эксперт предлагает внедрить такую схему: в первый год после открытия организация нарабатывает опыт, создает художественную базу, во второй год проходит региональный экспертный совет, далее проходит федеральный художественно-экспертный совет Минпромторга РФ. Затем промысловики получают льготы.

- Поправки в Федеральный закон "О народных художественных промыслах", на наш взгляд, не упрощают, а избыточно бюрократизируют процесс получения господдержки, - продолжает Геннадий Дрожжин. - К примеру, речь идет о распространении стандартов на промысловиков. При этом в законопроекте практически ничего не говорится о создании новых постоянно функционирующих каналов сбыта. А ведь это очень важная проблема, сдерживающая развитие большинства российских НХП. Надеемся на конструктивный диалог.

Не путать горшки с гобеленами

Председатель правления ассоциации "Производители изделий НХП и ремесел Санкт-Петербурга и Ленинградской области" Дмитрий Денисов полагает: система внутриотраслевого саморегулирования, возможно, упростит промысловикам доступ к мерам поддержки. Однако для этого необходимо прописать четкие правила создания саморегулируемых организаций.

- Если правом создавать СРО наделят только предприятия, которые подтвердили статус изготовителей изделий НХП на федеральном уровне и вошли в число получателей субсидий, вряд ли итоговая картина будет объективной, - рассуждает Дмитрий Денисов. - В Ленинградской области работает только один получатель субсидий - фабрика гобеленов "Узор". Очевидно, что производители гобеленов не должны представлять интересы ленинградских мастеров росписи по дереву или гончаров, разрабатывать для них стандарты. Нужно либо максимально упростить процедуру получения статуса предприятия НХП на федеральном уровне, либо передать эти полномочия на региональный уровень.

Второй вопрос связан со структурой СРО. В новом законопроекте говорится, что саморегулируемая организация должна объединять как минимум 50 процентов представителей определенного промысла, и это, по мнению эксперта, верный посыл. Если большинство мастеров отказались вступать в СРО, возможно, ее не следует наделять полномочиями. Но кто и как будет решать, является ли данное предприятие представителем данного промысла, пока неясно.

Только 20 процентов предприятий народного художественного промысла сегодня получают федеральные меры поддержки

- Впрочем, это все детали, которые будут уточнены, - продолжает Дмитрий Денисов. - Но сама идея - чтобы СРО, получившие голоса большинства представителей отрасли, представляли интересы промысловиков в федеральном центре и администрировали меры господдержки - мне импонирует. Это децентрализует систему распределения бюджетных средств и позволит мастерам, у которых нет ресурсов для сбора документов для получения федеральных субсидий, претендовать на какие-то иные льготы. Главное, чтобы дополнительные преференции подкреплялись дополнительным федеральными средствами. С учетом того, что президент объявил 2022-й годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов, надеюсь, вопрос с дополнительным финансированием будет решен положительно.

Региональные новеллы

Некоторые регионы решили реформировать местное законодательство о народных художественных промыслах, не дожидаясь принятия федерального документа. К примеру, в Вологодской области в ближайшее время обновят региональный закон об НХП. Этот документ устарел - он был принят в 1997 году, а в последний раз корректировался в 2013-м.

- Мы предлагаем сейчас внести поправки в существующий закон, так как есть ряд вопросов у предпринимателей, которые требуют скорейшего решения на законодательном уровне, - отмечает заместитель начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Дмитрий Шевцов. - К примеру, нужно в оперативном порядке в приложении к закону о перечне мест традиционного бытования народных промыслов изменить данные об одной из северных росписей по дереву, бытующих на территории Вологодской области. А новый закон области мы предлагаем принять уже после внесения правок в федеральный.

Ленинградские власти решили откорректировать систему финансовой поддержки промысловиков. Правда, с небольшим опозданием. Следует пояснить, что в области существуют региональные субсидии для предприятий НХП. В текущем году заявки подали единичные представители отрасли. Правила предоставления мер поддержки гласят: получатели субсидий должны по итогам года нарастить объем выручки и расширить штат. А в период пандемии мало кто готов был давать такие обязательства.

- Сейчас ситуация немного изменились: предприятия НХП могут направить в региональную администрацию информационные сообщения, заявив о невозможности выполнить целевые показатели, - поясняет Дмитрий Денисов. - При наличии таких писем в отношении получателей региональных средств не будут вводиться штрафные санкции. Жаль только, что об изменении правил игры стало известно уже после того, как прошли конкурсы по распределению субсидий. Будет правильно, если в следующем году список требований к предприятиям НХП, получающим поддержку из областного бюджета, будет смягчен на заявочном этапе.