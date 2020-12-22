Петербурженка потребовала от McDonalds 72 миллиона рублей за шум

Жительница Петербурга подала в суд на ресторан сети McDonalds на улице Рубинштейна. Женщина посчитала, что из-за шума и постоянных запахов с кухни заведения у нее ухудшилось самочувствие.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, свои страдания женщина оценила в 72 миллиона 780 тысяч рублей.

Чтобы проверить, как ресторан влияет на жизнь петербурженки, была назначена экспертиза.

Она показала, что, несмотря на все уверения женщины, допустимый уровень шума, вибрации и других показателей не превышен. Правда, выяснилось, что ночью в заведении шумновато. Но окна у женщины выходят во двор, в не на улицу.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга отметили, что в таких делах доказывать вред должен истец, а женщина не представила свидетельств того, что от близости ресторана ее самочувствие ухудшается. В связи с этим Куйбышевский районный суд Северной столицы отказал горожанке в удовлетворении требований. Правда, у петербурженки есть шансы попытать счастье еще раз и обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.