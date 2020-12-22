Новости

Госдума рассмотрит проект о праве президента РФ вновь претендовать на два срока 19:18
Эксперт пояснила, нужно ли вакцинироваться людям с антителами к COVID-19 18:54
СМИ: Мутация коронавируса была обнаружена в Болгарии еще в апреле 18:45
Петербурженка потребовала от McDonalds 72 миллиона рублей за шум 18:41
ВОЗ озабочена снижением эффективности ПЦР-тестов на коронавирус 18:41
Умер знаменитый французский актер Клод Брассёр 18:22
Всего 1 процент россиян проведет новогодние каникулы за границей 18:19
В Новосибирске похитили драгоценные камни на 575 млн рублей 18:09
Названы дата и место похорон автора "Ну, погоди!" Курляндского 18:07
Путин подписал закон о переносе срока предустановки российского ПО 18:02
Назван город с самым дешевым салатом оливье 18:00
Роспотребнадзор отмечает признаки стабилизации коронавируса 17:57
Путин подписал закон о внесудебном аннулировании сертификатов на товары 17:56
Шагал и Малевич попали в лонг-лист премии The Art Newspaper Russia 17:56
Главный нарколог Москвы призвал не похмеляться 1 января 17:53
Путин продлил скидку на госуслугах на два года 17:49
Минск: Макей рассказал об ответных мерах на третий пакет санкций ЕС 17:10
Минобрнауки вместе с вузами определит условия снижения платы за обучение 17:10
Минздрав: Более 52 тысяч россиян участвуют в вакцинации от коронавируса 17:09
Главную елку страны нарядили к Новому году 16:56
Мурашко: Регионы достаточно обеспечены койками для пациентов с COVID-19 16:55
В Москве открылась новая выездная служба Центра паллиативной помощи 16:55
Япония запретит въезд пассажиров из Великобритании 16:54
Экипажи Ту-95МС провели воздушное патрулирование с летчиками КНР 16:46
В Воронеже предложили выкупить и установить пугающий памятник Аленке 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 18:41
Рубрика: Экономика

Петербурженка потребовала от McDonalds 72 миллиона рублей за шум

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Жительница Петербурга подала в суд на ресторан сети McDonalds на улице Рубинштейна. Женщина посчитала, что из-за шума и постоянных запахов с кухни заведения у нее ухудшилось самочувствие.

Фото: Пресс-служба Федеральной таможенной службы России
Общительной китаянке не дали вывезти из Петербурга 20 килограммов банкнот

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, свои страдания женщина оценила в 72 миллиона 780 тысяч рублей.

Чтобы проверить, как ресторан влияет на жизнь петербурженки, была назначена экспертиза.

Она показала, что, несмотря на все уверения женщины, допустимый уровень шума, вибрации и других показателей не превышен. Правда, выяснилось, что ночью в заведении шумновато. Но окна у женщины выходят во двор, в не на улицу.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга отметили, что в таких делах доказывать вред должен истец, а женщина не представила свидетельств того, что от близости ресторана ее самочувствие ухудшается. В связи с этим Куйбышевский районный суд Северной столицы отказал горожанке в удовлетворении требований. Правда, у петербурженки есть шансы попытать счастье еще раз и обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

В регионах Экономика Товары и цены Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Собянин не обещает в Москве ни новых ограничений, ни послаблений
Госдума запрещает финансирование митингов из-за рубежа
МИД РФ ответил на антироссийские санкции ЕС
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего