Предприятия группы Pulp Mill Holding профинансировали все духовно-культурные проекты к 500-летию Сийского монастыря

В минувшее воскресенье над Архангельском, Северодвинском, Новодвинском и Свято-Троицким Антониево-Сийским монастырем раздался праздничный звон множества колоколов. Он звучал в честь 500-летия старейшей обители Поморья, которое отмечается в этом году. Возле кафедрального собора Михаила Архангела в областной столице первый в России колокольный оркестр из шести звонниц исполнил сюиту "Сия 500 - 2020", написанную известным мастером звонов Владимиром Петровским. Ее увенчало "пение" колоколен многих городов области и монастыря-юбиляра. Телевизионную трансляцию грандиозного праздника могли увидеть все жители Поморья.

Так светло и символично завершился год 500-летия обители, в ходе которого для нее было сделано немало добрых дел. Главными благотворителями всех духовно-культурных проектов юбилея стали АО "Архангельский ЦБК", ГК "Титан", ЗАО "Лесозавод-25" и член советов директоров этих предприятий Владимир Крупчак.

Антониево-Сийский монастырь расположен в красивейшем месте на Большом Михайловом озере в Холмогорском районе Поморья. Преподобный Антоний со своими сподвижниками основал его в 1520 году с разрешения великого князя Василия III. В XVI-XVII веках это был крупнейший духовный центр Русского Севера и всей России. Но в 1923 году его славная история оборвалась: обитель закрыли, а святое место поочередно занимали трудовая коммуна, колхоз, дом отдыха, пионерский лагерь, дачи и тому подобные объекты.

В 1992 году началось возрождение монашеской жизни. Множество насущных вопросов обители было решено в год ее 500-летия с помощью благотворителей. Значимым обретением стал главный колокол, который передал в дар монастырю Владимир Крупчак. Огромный благовест массой две тонны отлили в Воронеже. Его подняли на монастырскую звонницу в августе этого года, во время юбилейных торжеств. Это событие завершило восстановление сийской колокольни.

- Большой колокол с его живым звучанием стал знаменательным даром для обители, - отмечает наместник Антониево-Сийского монастыря игумен Феодосий (Нестеров). - Нашу звонницу создавал мастер колокольного звона Владимир Петровский. Мы много лет ожидали ее завершения в виде благовестника, и Владимир Крупчак пожелал даровать нам в юбилейный год замечательное изделие воронежского завода. Когда этот колокол зазвучал и на звоннице завершилась полная реконструкция, мастер назвал ее лучшей в Поморье.

В день памяти преподобного Антония, который отмечался 20 декабря, началось вручение памятных юбилейных знаков священнослужителям и жертвователям, внесшим большой вклад в возрождение северной святыни. Три ордена, более сорока медалей и тридцать значков на средства благотворителя изготовили мастера известного завода "Северная чернь" в Великом Устюге. Каждое изделие - ручная работа, настоящее произведение искусства из драгоценных материалов с индивидуальным номером.

Орден под номером один будет передан Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Благодаря помощи предстоятеля Русской православной церкви Сийская обитель получает 110 миллионов рублей из федерального бюджета на реставрацию своей главной святыни - Троицкого собора начала XVII века, который является объектом культурного наследия народов РФ.

Вторым орденом награжден Владимир Крупчак - за заслуги в развитии Антониево-Сийского монастыря.

- Благодаря его финансовой поддержке удалось не только завершить многолетнюю реконструкцию монастырской звонницы и изготовить юбилейные знаки. На средства главного благотворителя духовно-культурных проектов изданы книга для детей "Житие преподобного Антония", буклет-каталог выставки "Древности Сийской обители", альбом о реставрации монастыря - это очень большая работа. Владимир Крупчак также полностью профинансировал социально-культурный проект "Праздничные звоны града Архангельска в честь юбилея святой обители" - от создания колокольной сюиты до телевизионной трансляции действа, - перечисляет руководитель культурных проектов Архангельской епархии Александр Барский.

При этом он подчеркивает, что благотворитель поддержал сохранение православных традиций в сложное для экономики время:

- Это больше, чем социальная ответственность. Это порыв души, уважение к поколениям, создавшим святую обитель мирового значения, - считает представитель епархии.

По словам наместника Антониево-Сийского монастыря, старания тех, кто помогал в ее возрождении, привели к увеличению числа паломников - и это один из главных итогов юбилейного года.

- Поддержанный по инициативе Владимира Крупчака социально-культурный и просветительский проект возрождения монастыря способствовал значительному росту числа желающих посетить святую обитель со всей России, - говорит отец Феодосий. - Плодотворное сотрудничество и добрая поддержка мероприятий юбилейного года со стороны главного благотворителя принесли замечательный результат.

Тем временем

Зрители уникального колокольного концерта в Архангельске еще долго делились впечатлениями в социальных сетях: "Как красиво и мелодично!", "На душе стало светло", "Хорошо бы сделать это традицией", "Пусть звоны отведут от нас все напасти".