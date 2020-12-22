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22.12.2020 20:16
Рубрика: Экономика

Пшеница на удивление

Псковщина впервые в истории стала продавать зерно на экспорт
Текст: Марина Ледяева (Псков)
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Псковская область впервые за свою историю отправила зерно на экспорт. Выйти на зарубежные рынки позволил рекордный урожай высококачественной пшеницы. Часть его получат страны Африки и Ближнего Востока.

В 2020 году аграрии Псковщины собрали 166 тысяч тонн зерновых культур - это лучший показатель за десять лет. По урожайности - более 41 центнера с гектара - область вышла на второе место в Северо-Западном федеральном округе.

Из-за неурожая в Западной Европе вырос спрос на российскую пшеницу

Первую экспортную партию продовольственной пшеницы весом 10 тысяч тонн за рубеж отправило хозяйство "Тригорское" через калининградский торговый дом.

- Никогда прежде регион не продавал зерно на экспорт - ни во времена Псковской губернии, ни в советские годы, ни в наши дни, - отмечает руководитель областного комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов. - Выход на зарубежные рынки говорит о том, что наши специалисты по растениеводству, агрономы достигли больших успехов в качестве и урожайности зерна. Свою лепту внесла господдержка аграриев региона на сумму 1,8 миллиарда рублей.

Первые экспортные доходы также помогут производителям в развитии хозяйств и расширении посевных площадей.

До сих пор Псковщина из сельскохозяйственных культур экспортировала только рапс. И он в этом году тоже неплохо уродился: собрано свыше 25 тысяч тонн масличной культуры - на шесть тысяч тонн больше, чем год назад. По урожайности рапса регион вошел в пятерку всероссийских лидеров.

Кстати

Учредитель предприятия-экспортера "Тригорское" Игорь Муратов считает, что у аграриев Псковской области достаточно преимуществ для развития растениеводства перед производителями соседних стран. Прежде всего это обилие земли и масштабы производства, которые позволяют снижать себестоимость продукции. Кроме того, псковские аграрии используют оптимальную сельхозтехнику. Они закупают машины Ростсельмаша, которые с учетом госдотаций обходятся на 15 процентов дешевле.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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