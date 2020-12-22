Служба занятости населения Петербурга создает "кадровые центры"

В Петербурге внедряется новая модель работы Службы занятости населения. Предложения для соискателей и работодателей теперь будут рассчитывать на основе полного анализа жизненной или бизнес-ситуации, а получение комплекса услуг вплотную приближено к системе "одного окна".

Как поясняют специалисты, коротко новые принципы работы можно сформулировать так: "От оказания услуг к решению проблем". Многие граждане до сих пор воспринимают службу как простейший инструмент для постановки на учет в качестве безработного и получения пособия, однако она может быть эффективным посредником между теми, кто ищет работу, и теми, кто нуждается в сотрудниках. Свести их в минимальный срок и максимально выгодно для обеих сторон помогает алгоритм проектной модели. Сейчас его апробация проходит на базе Агентства занятости населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

- Наши сотрудники работают не только с запросом соискателей, - рассказывает директор городского Центра занятости населения Юлия Горохова, - они анализируют, к примеру, образование, навыки, компетенции имеющихся работников. Иногда возможно не нанимать новых, а доучить или переместить людей в уже существующей команде, чтобы она стала эффективной.

Новая модель получила название "кадровый центр", отработка ее принципов сейчас происходит на основании нескольких базовых схем. В качестве пилотных для работы с гражданами выбраны ситуации поиска работы гражданином предпенсионного возраста и женщиной после выхода из отпуска после ухода за ребенком. В этом случае, кстати, служба предоставит и дополнительные услуги - например, проинформирует о порядке зачисления малыша в детский сад, поможет заполнить все необходимые формы на портале Госуслуг, проинструктирует о порядке и сроках получения результата. Екатерине Мецеевой такая помощь уже не нужна, ее младшему сыну пять лет. Но содействие специалистов она оценивает очень высоко.

- Я регулярно получаю направления в организации, прошла тестирование, общалась с психологами, - рассказывает она. - У меня определили лидерские качества. Пока я еще в поиске, и мой куратор мне очень помогает. Могу сказать, что в агентстве трудятся настоящие профессионалы в своем деле.

Для бизнеса отрабатываются еще две модели. По одной ситуация предполагает оперативное обеспечение вакансии с помощью службы занятости, когда основной работник временно отсутствует (тот же декретный отпуск, к примеру), по второй процесс выстраивается вокруг перспективы расширения или оптимизации производства, когда работодателю требуется увеличение штатной численности сотрудников. Подобным вариантом воспользовался, например, Центр социально-трудовой адаптации для людей с ограниченными возможностями здоровья "Мастер ОК".

- У нас есть швейные, столярные мастерские, поэтому в течение года специалисты агентства Фрунзенского района подбирали нам людей с соответствующими навыками или желанием их приобрести, - рассказал корреспонденту "РГ" директор центра Иван Граевский. - Кроме того, мы давно сотрудничаем с агентством и видим, как из совместного общения уходят многие моменты бюрократического характера, становится меньше проволочек. Многие сервисные моменты служба занятости берет на себя, поэтому мы можем быстрее объявить вакансию.

Для агентства, в свою очередь, это сотрудничество тоже очень полезно: в центре "Мастер ОК" могут пройти стажировку соискатели без опыта работы или с большим перерывом в трудовой деятельности, их направят из СЗН. И такая форма взаимодействия тоже становится элементом структуры "кадрового центра". Его полный комплекс услуг сегодня включает не только помощь в составлении резюме или описании вакансии, информирование кандидатов, проведение предварительных собеседований, но даже консультирование по правовым вопросам. Тем, кто готов к дальнейшему расширению своих трудовых горизонтов, помогут в регистрации на портале "Работа в России", сети SkillsNet, системе электронных сервисов "Онлайнинспекция.рф". А для районных агентств занятости кадровый центр стал площадкой для подготовки специалистов по кадровому проектированию.