Служба занятости населения Петербурга создает "кадровые центры"

Новости

Сони заснули до весны в Московском зоопарке 11:43
В Челябинске прокуратура назвала причины срыва сроков сдачи набережной 11:40
В авариях с сигвеями и электросамокатами за 9 месяцев погибли 4 человека 11:31
Новогоднее обращение президента покажут в московском метро 11:23
По столице запустят десятки украшенных трамваев и электробусов 11:20
Минтранс предложил расширить субсидии автоперевозок туристов в Абхазию 11:17
Власти: Москвичей не штрафуют за посещение ресторанов после 23:00 11:13
В Подмосковье соседи устроили перестрелку из-за ссоры в чате 11:10
"Отель "У погибшего альпиниста" Стругацких получит новую экранизацию 11:04
Apple Car выйдет в 2024 году 10:45
Умер один из создателей "Чужих" и "Баек из склепа" Дэвид Гайлер 10:44
11 новогодних туров по Москве и Подмосковью появились на платформе RussPass 10:42
Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неуважении 10:16
Госдума почтила минутой молчания память депутата Шурчанова 10:12
Мишустин назначил нового главу Корпорации МСП 10:09
Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов 10:04
В Оренбуржье два человека пострадали при взрыве газа 09:59
Более 20 тысяч предпринимателей прошли обучение в "Онлайн-академии МБМ" 09:57
Гастроэнтеролог назвала неожиданную опасность яблок для здоровья 09:52
Роскомнадзор признал YouTube лидером по фейкам в 2020 году 09:41
Оперштаб: Еще 5003 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:09
Начальник штаба ВМС Японии заразился коронавирусом 09:04
Глава Екатеринбурга покинул свой пост 09:04
Тимур Бекмамбетов и Гоша Куценко выпускают новогодний фильм-игру 09:00
Все ангиографические комплексы в Москве объединены в цифровом пространстве 08:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 11:36

Служба занятости населения Петербурга создает "кадровые центры"

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
В Петербурге внедряется новая модель работы Службы занятости населения. Предложения для соискателей и работодателей теперь будут рассчитывать на основе полного анализа жизненной или бизнес-ситуации, а получение комплекса услуг вплотную приближено к системе "одного окна".
Фото: Архив Службы занятости населения Санкт-Петербурга Фото: Архив Службы занятости населения Санкт-Петербурга
Фото: Архив Службы занятости населения Санкт-Петербурга

Как поясняют специалисты, коротко новые принципы работы можно сформулировать так: "От оказания услуг к решению проблем". Многие граждане до сих пор воспринимают службу как простейший инструмент для постановки на учет в качестве безработного и получения пособия, однако она может быть эффективным посредником между теми, кто ищет работу, и теми, кто нуждается в сотрудниках. Свести их в минимальный срок и максимально выгодно для обеих сторон помогает алгоритм проектной модели. Сейчас его апробация проходит на базе Агентства занятости населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Фото: Сергей Николаев/РГ
К 2025 году в Петербурге 50 процентов инвалидов смогут получить работу

- Наши сотрудники работают не только с запросом соискателей, - рассказывает директор городского Центра занятости населения Юлия Горохова, - они анализируют, к примеру, образование, навыки, компетенции имеющихся работников. Иногда возможно не нанимать новых, а доучить или переместить людей в уже существующей команде, чтобы она стала эффективной.

Новая модель получила название "кадровый центр", отработка ее принципов сейчас происходит на основании нескольких базовых схем. В качестве пилотных для работы с гражданами выбраны ситуации поиска работы гражданином предпенсионного возраста и женщиной после выхода из отпуска после ухода за ребенком. В этом случае, кстати, служба предоставит и дополнительные услуги - например, проинформирует о порядке зачисления малыша в детский сад, поможет заполнить все необходимые формы на портале Госуслуг, проинструктирует о порядке и сроках получения результата. Екатерине Мецеевой такая помощь уже не нужна, ее младшему сыну пять лет. Но содействие специалистов она оценивает очень высоко.

- Я регулярно получаю направления в организации, прошла тестирование, общалась с психологами, - рассказывает она. - У меня определили лидерские качества. Пока я еще в поиске, и мой куратор мне очень помогает. Могу сказать, что в агентстве трудятся настоящие профессионалы в своем деле.

Для бизнеса отрабатываются еще две модели. По одной ситуация предполагает оперативное обеспечение вакансии с помощью службы занятости, когда основной работник временно отсутствует (тот же декретный отпуск, к примеру), по второй процесс выстраивается вокруг перспективы расширения или оптимизации производства, когда работодателю требуется увеличение штатной численности сотрудников. Подобным вариантом воспользовался, например, Центр социально-трудовой адаптации для людей с ограниченными возможностями здоровья "Мастер ОК".

Фото: Пресс-служба комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Петербургские школьники защитили свои инженерные проекты

- У нас есть швейные, столярные мастерские, поэтому в течение года специалисты агентства Фрунзенского района подбирали нам людей с соответствующими навыками или желанием их приобрести, - рассказал корреспонденту "РГ" директор центра Иван Граевский. - Кроме того, мы давно сотрудничаем с агентством и видим, как из совместного общения уходят многие моменты бюрократического характера, становится меньше проволочек. Многие сервисные моменты служба занятости берет на себя, поэтому мы можем быстрее объявить вакансию.

Для агентства, в свою очередь, это сотрудничество тоже очень полезно: в центре "Мастер ОК" могут пройти стажировку соискатели без опыта работы или с большим перерывом в трудовой деятельности, их направят из СЗН. И такая форма взаимодействия тоже становится элементом структуры "кадрового центра". Его полный комплекс услуг сегодня включает не только помощь в составлении резюме или описании вакансии, информирование кандидатов, проведение предварительных собеседований, но даже консультирование по правовым вопросам. Тем, кто готов к дальнейшему расширению своих трудовых горизонтов, помогут в регистрации на портале "Работа в России", сети SkillsNet, системе электронных сервисов "Онлайнинспекция.рф". А для районных агентств занятости кадровый центр стал площадкой для подготовки специалистов по кадровому проектированию.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Все о трудоустройстве в Петербурге

Главное сегодня

Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов
США применят экспортные ограничения к 45 компаниям из России
Курс евро превысил 92 рубля
Работодатели могут сделать 31 декабря выходным днем
COVID-19 добрался до Антарктиды