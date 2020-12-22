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22.12.2020 14:10
Рубрика: Происшествия

В Архангельске обвиняемый в тройном убийстве получил пожизненный срок

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Архангельский областной суд приговорил 28-летнего жителя Устьянского района Поморья к пожизненному лишению свободы за убийство трех женщин и разбойные нападения.

Как сообщает прокуратура области, в апреле этого года в Архангельске осужденный в ходе ссоры задушил 83-летнюю родственницу, у которой проживал. После этого он забрал ее деньги в сумме 116 тысяч рублей и остался в той же квартире, где лежало тело убитой.

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Через неделю 78-летняя соседка пришла проведать свою знакомую. Преступник задушил и ее. Затем он взял ключи от квартиры соседки и вошел туда. В доме находились 43-летняя дочь и 12-летняя внучка убитой. Осужденный обманом под предлогом необходимости оказать помощь увел женщину в квартиру своей родственницы, где нанес ей 18 ударов ножом, от которых она скончалась на месте.

После этого преступник вернулся в соседнюю квартиру, где оставалась девочка, и стал ее душить, требуя деньги. Она отдала ему 6700 рублей - все, что было в доме.

Чтобы скрыть тройное убийство, мужчина поджег квартиру и скрылся. Пожар вовремя потушили, поэтому полностью замести следы не удалось. А вскоре правоохранители вышли на след преступника. К тому времени в родном поселке Октябрьский он успел ограбить два продуктовых магазина. На выходе из второго его задержали полицейские.

Все преступления осужденный совершил в состоянии алкогольного опьянения. Пожизненный срок он будет отбывать в колонии особого режима. Суд также обязал его выплатить четыре миллиона рублей девочке, потерявшей родных.

Как отметили в областном суде, это третий пожизненный приговор, вынесенный в регионе в 2020 году. Осужденный работал поваром, но часто менял место работы, в том числе из-за пристрастия к алкоголю.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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