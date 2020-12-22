В Ленобласти руководство "Водоканалов" заподозрили в афере на 634 млн

В Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства банкротства "Водоканала Кировского района", задолженность которого перед контрагентами составляет свыше 634 миллионов рублей. В региональном СК полагают, что предприятие банкротили специально.

По версии следствия, задолженность создавалась искусственно и что к этому причастно не только руководство "Водоканала Кировского района", но и "Водоканал Невский", а также ряд аффилированных структур.

СК по Ленобласти приводит несколько примеров. Так, "Водоканал Кировского района" брал в аренду объекты водоснабжения и отведения у "Водоканала Невский". В такой схеме нет ничего необычного, кроме одного: арендная плата была, по версии следствия, в десять раз выше экономически обоснованной. "Водоканал Кировского района" по этим счетам не мог платить и не платил. Зато предприятие заключало договора на водоотведение и транспортировку сточных вод с другими юрлицами, причем, документы были составлены так, что стоимость услуг была существенно увеличена.

Когда долг "Водоканала Кировского района" достиг невероятных величин, контрагенты подали на предприятие в суд с целью взыскания задолженности. Представители компании, как отмечают в региональном СК, не обжаловали многомиллионные долги, а признали их в полном объеме. Как следствие, "Водоканал Кировского района" признали банкротом.

Уголовное дело возбуждено по статье "преднамеренное банкротство". Сейчас представители СК, полиции, а также УФСБ по Петербургу и Ленинградской области выясняют все обстоятельства этого дела, в офисах руководителей водоканалов прошли обыски.

В данной истории главные пострадавшие - это жители Кировского района Ленинградской области. Дело в том, что в регионе изначально действовало несколько водоканалов, сейчас формируется государственный оператор - Леноблводоканал. Он занимается поставкой воды населению, поддерживает в порядке инфраструктуру, проводит ремонт. Чисто теоретически региональный оператор мог бы взять в управление сети в Кировском районе, но не делает этого из-за колоссальных долгов местного водоканала.