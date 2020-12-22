В Мурманске при пожаре погибли двое мужчин

В Мурманске на улице Подстаницкого в одной из квартир дома №18 случился пожар, при котором погибли двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Мурманской области.

- Установлена личность одного их погибших, им оказался местный житель 1966 года рождения, - добавили в ведомстве. - Личность второго погибшего устанавливается. Предположительно, он являлся жителем Вологодской области.

Как выяснила следственно-оперативная группа, очаг возгорания находился в одной из комнат. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, которые помогут установить причины смерти мужчин и возникновения пожара.

Ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.