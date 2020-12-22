В Петербурге отпустили подозреваемого в убийстве биолога Каганского

Петербургские следователи отпустили мужчину, которого ранее заподозрили в убийстве биолога с мировым именем Александра Каганского, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СК.

Мужчину отпустили по причине того, что истек срок его задержания. Никаких оснований, чтобы дальше удерживать его у правоохранительных органов не было.

Напомним, Каганский погиб будучи в гостях. Он выпал из окна. Изначально подозрение пало на друга ученого, у которого он, собственно, и гостил. Но данные, полученные следствием, свидетельствуют о том, что мужчина не имеет отношения к смерти друга.

Сейчас в городском СК рассматривают все версии случившегося.

Смерть Александра Каганского стала шоком для научного мира. Александр Каганский изучал влияние внешних факторов на генную активность, преподавал в ведущих университетах мира, входил в исследовательские группы по созданию лекарств от онкологических заболеваний и коронавируса.