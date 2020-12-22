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22.12.2020 20:48
Рубрика: Происшествия

В Петербурге отпустили подозреваемого в убийстве биолога Каганского

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Дальневосточного федерального университета Фото: Пресс-служба Дальневосточного федерального университета
Фото: Пресс-служба Дальневосточного федерального университета

Петербургские следователи отпустили мужчину, которого ранее заподозрили в убийстве биолога с мировым именем Александра Каганского, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СК.

СК Петербурга назвал причину смерти биолога Александра Каганского

Мужчину отпустили по причине того, что истек срок его задержания. Никаких оснований, чтобы дальше удерживать его у правоохранительных органов не было.

Напомним, Каганский погиб будучи в гостях. Он выпал из окна. Изначально подозрение пало на друга ученого, у которого он, собственно, и гостил. Но данные, полученные следствием, свидетельствуют о том, что мужчина не имеет отношения к смерти друга.

Сейчас в городском СК рассматривают все версии случившегося.

Смерть Александра Каганского стала шоком для научного мира. Александр Каганский изучал влияние внешних факторов на генную активность, преподавал в ведущих университетах мира, входил в исследовательские группы по созданию лекарств от онкологических заболеваний и коронавируса.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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