В Петербурге покажут триумфы Суворова в произведениях искусства

24 декабря, в День воинской славы России, Государственный мемориальный музей Суворова в Санкт-Петербурге откроет выставку "Дорогами суворовских побед".

Экспозиция расскажет о том, как триумфы великого полководца отражались в произведениях искусства: живописи, графике, скульптуре и декоративно-прикладных изделиях XIX-XX веков.

В центре экспозиции - чайно-кофейный сервиз, изготовленный в 1980 году к 250-летию со дня рождения Александра Суворова мастерами Дулевского фарфорового завода. Его автор - художник Нина Ростовцева, доцент Московского института прикладного и декоративного искусства. На выставке будут представлены около 30 предметов сервиза: блюдо, кофейник, сахарница, вазы, чашки и так далее. У каждого предмета есть свое имя по названию знаменитых побед Александра Суворова: "Кинбурн", "Туртукай", "Треббия", "Адда", "Чертов мост", "Рымник".

- Изначально замысел художника состоял в том, чтобы сделать суворовский сервиз воплощением сотрудничества двух заводов - Дулевского фарфорового и Гусевского хрустального. Фарфор, декорированный надглазурной росписью, должен был сочетаться с гравированным рубиновым стеклом, - рассказывают организаторы выставки. - В полной мере этот замысел реализовать не удалось, сервиз был выполнен только из фарфора. Но роспись явно отражает традиции гравированного стекла XVIII века: геральдические и растительные мотивы сочетаются с текстами суворовских афоризмов, стилизованными под рукописные строчки.

Посетителям выставки также представят прижизненные живописные портреты Петра Багратиона и Михаила Милорадовича, жанровые полотна советских художников, оружие XVIII-XIX веков, ключи от крепостей, фарфоровую скульптуру малых форм гравюры и литографии и даже скандальные английские карикатуры на Суворова.