В петербургском супермаркете проломили череп покупателю без маски

В Петербурге в супермаркете на проспекте Елизарова произошла драка со смертельным исходом. Подрались два покупателя, один из которых впоследствии скончался в больнице, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, погибший покупатель был без маски. На него напал покупатель в маске. Был ли конфликт вызван отсутствием средства индивидуальной защиты, выясняется.

В какой-то момент покупателя без маски сильно толкнули, он упал. Приехавшая на место бригада врачей доставила мужчину в больницу. У него был проломлен череп и разорвана селезенка. От полученных травм мужчина скончался.

Сейчас полицейские ищут петербуржца, толкнувшего покупателя.