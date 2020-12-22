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22.12.2020 20:57
Рубрика: Происшествия

В петербургском супермаркете проломили череп покупателю без маски

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в супермаркете на проспекте Елизарова произошла драка со смертельным исходом. Подрались два покупателя, один из которых впоследствии скончался в больнице, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: iStock
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По предварительным данным, погибший покупатель был без маски. На него напал покупатель в маске. Был ли конфликт вызван отсутствием средства индивидуальной защиты, выясняется.

В какой-то момент покупателя без маски сильно толкнули, он упал. Приехавшая на место бригада врачей доставила мужчину в больницу. У него был проломлен череп и разорвана селезенка. От полученных травм мужчина скончался.

Сейчас полицейские ищут петербуржца, толкнувшего покупателя.

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