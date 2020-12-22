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22.12.2020 16:42
Рубрика: Общество

В Усинске появился медведь-шатун

Текст: Алексей Михайлов (Республика Коми)

Минприроды республики Коми опубликовало приказ об отстреле медведя-шатуна, который напугал жителей города Усинска. Согласно документу, хищника приказано застрелить в период до 15 января. Напомним, шатуном называют медведя, который по тем или иным причинам не залег в зимнюю спячку.

Фото: Пресс-служба ФИЦ ИЦиГ СО РАН
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В администрации Усинска сообщили, что следы медведя обнаружены на окраине города, на улице Заводской, где расположены железнодорожные пути и склады ГСМ. От жилых районов это достаточно далеко, но власти взяли ситуацию на контроль и оповестили жителей.

- Пока медведь на окраинах Усинска не обнаружен, - рассказал начальник управления охраны и использования животного мира регионального минприроды Андрей Климов. - О нем сообщили местные охотники. Но проверку мы продолжаем, потому что лучше перестраховаться.

Причин, по которым медведь мог не залечь в спячку, много, подчеркивает Андрей Климов. Возможно, из-за голода он не смог накопить необходимое количество жира, был ранен браконьерами или вспугнут промышленными работами. В большинстве случаев вспугнутые медведи находят другое место и засыпают снова. Но в некоторых случаях они остаются шатунами и бродят по зимнему лесу в надежде пережить зиму. Такие медведи голодают и представляют значительную опасность.

Жалуются на шатунов и в других районах Коми. В частности, медведей видели вблизи поселка Приуральского и деревни Еремеево Троицко-Печорского района. А чуть раньше, в ноябре, республиканское минприроды издало приказ об отстреле медведя в Усть-Вымском районе возле села Айкино. По информации председателя правления Усть-Вымского общества охотников и рыболовов Леонида Станевича, медвежью следы видели возле приемного покоя местной больницы. Возле села зверь бродил с 17 по 20 ноября, а затем был застрелен.

- Информацию по Приуральскому и Еремеево мы также проверяем, - отметил Андрей Климов. - Могу сказать, что опасаться жителям нечего, в случае необходимости мы быстро примем меры. Нереализованных разрешений на отстрел медведей достаточно много.

В регионах Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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