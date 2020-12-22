Житель Сыктывкара откусил часть уха бывшей жене

Эжвинский районный суд Сыктывкара вынес приговор 31-летнему местному жителю, который откусил треть правого уха бывшей жене. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Коми.

ЧП произошло в июле нынешнего года. Мужчина в ходе ссоры с бывшей женой разбил ее телефон и компьютер. Этого показалось ему мало. Тогда он повалил женщину на пол, стал ее бить и душить. А потом откусил треть уха. Против экс-супруга возбудили уголовное дело сразу по трем статьям - "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "угроза убийством" и "уничтожение чужого имущества".

Вину в совершенном преступлении бывший муж признал полностью. Он пообещал оплатить пластическую операцию, так как восстановить ухо медикам не удалось.

Суд, учтя мнение потерпевшей, приговорил жителя Сыктывкара к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.