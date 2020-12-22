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22.12.2020 21:11
Рубрика: Общество

Аксенов дал прогноз пика заболеваемости коронавирусом в Крыму

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

К февралю-марту ученые Крымского федерального университета прогнозирует пиковый ежесуточный прирост случаев заболевания коронавирусом на уровне 500 человек. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Мария Орлова/РГ
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Он напомнил, что сейчас аналогичный показатель - около 350 случаев.

- Пик - это 500 случаев, - отметил глава республики. - Мы считаем, что это будет верхний показатель, мы к нему готовимся. И хотя прогнозы - дело неблагодарное, тем не менее, к развитию ситуации надо готовиться. Уверен, что эту ситуацию мы преодолеем.

При этом Аксенов сказал, что в ситуации распространения в республике коронавируса крымчанам придется жить еще год. По его словам, количество тяжелых больных, к сожалению, увеличивается, а больных с бессимптомным течением заболевания - уменьшается.

Вместе с тем, глава региона сообщил, что крымские власти усиливают в республике группировку приглашенных специалистов. Так, в Ялте вместе со специалистами Федеральным медико-биологическим агентством до конца года года планируется увеличить со 120 до 200 число коек для больных COVID-19, а к концу января 2020-го - до 250.

Фото: Пресс-служба главы РК
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- Плюс - завтра буду обращение готовить - министерство обороны развернет дополнительно госпиталь на 200 коек в Ялте (возможно, еще один в Симферополе), - уточнил он. - Дальше у нас еще приедут отдыхающие на новогодние праздники, поэтому мы готовимся к тому, чтобы в курортных регионах у нас не было никаких проблем, если вдруг придется госпитализировать тяжелых больных.

За все время пандемии межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выявило 22110 человек с подтвержденным СOVID-19, в том числе 354 за минувшие сутки 22 декабря, когда в республике умерли восемь человек с указанным диагнозом. По данным ежедневного мониторинга, сейчас амбулаторное лечение проходят 3548 человек с COVID-19, стационарное (COVID-19 и пневмония) - 2906, изолирован в обсерваторы - 41 человек.

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