За две недели до 2021 года на юге России заработали елочные базары. Законодателями моды выступили крупные фирмы, имеющие собственные питомники деревьев, интернет-сайты и богатый ассортимент товаров и услуг. Их усилиями каменные джунгли мегаполисов превратились в зимние леса со сказочными персонажами, веселой музыкой и яркой иллюминацией. Ценовая гамма также разнообразна.

С развитием интернет-торговли все больше жителей юга России ищут выгодные предложения в социальных сетях и на сайтах компаний.

- В ноябре на "Авито" было размещено в 2,4 раза больше объявлений о продаже живых елей, чем в прошлом году, а искусственных - на 88 процентов. Покупка натуральной елки на сайте обойдется россиянам в несколько раз дешевле, чем искусственной, хотя последние можно использовать не один год. Живая ель стоит в среднем 300 рублей, а искусственная - 1500. Натуральные ели в этом году стали дешевле на 14 процентов, а искусственные, наоборот, выросли в стоимости на 16 процентов, - сообщила "РГ" сотрудник компании Мария Каменская.

В Ростове-на-Дону количество объявлений о продаже живых елей увеличилось на 28 процентов, а искусственных - почти на 50 процентов. Средняя цена натуральных елей пока установилась на уровне 800 рублей, искусственные же можно купить в среднем за 1 950. В Краснодаре данные показатели составили 23 и 89 процентов. Средняя цена на натуральные ели пока держится на уровне 600 рублей, на искусственные - 3000. В Волгограде число сообщений о реализации живых елей увеличилось на 35 процентов, искусственных - на 77 процентов. Средняя цена натуральной ели составляет порядка 250 рублей, а искусственной - 1450 рублей.

Аналитики также зафиксировали увеличение в два раза количества объявлений о продаже елочных украшений, мишуры, гирлянд и игрушек. Ассортимент стал шире на 42 про-цента. Причем многие позиции дешевеют, к примеру, стоимость гирлянд упала на шесть процентов, в среднем их можно купить по 650 рублей.

Итого, жителям юга России, которые в уходящем году захотят купить полный набор украшений, живую ель и новогодний венок, праздничная обстановка обойдется в среднем в 3 350 рублей, а тем, кто предпочтет искусственную елку, - примерно в 4 550 рублей.

Традиционная торговля, когда дерево можно осмотреть и пощупать руками, не намерена сдавать позиций. К примеру, общая торговая площадь елочных базаров в Ростове-на-Дону увеличилась почти вдвое и составила 851 квадратный метр. Всего в донском мегаполисе открыто 30 специализированных елочных базаров. Для сравнения: в Волгограде заработали 62 торговые площадки, в Краснодаре - 56, в Севастополе - 44, в Ялте - 36, в Астрахани - 12 и в Элисте - 11.

Большинство деревьев выращено в России, но для любителей экзотики привезли ели и пихты из других стран.

- У нас представлено три вида импортного товара. "Фрезер" идет экспериментально из Франции. Из Бельгии поступят "Нордман", а также пихта "Кон-колор". Один из самых ходовых товаров, голубая ель, поступает из питомников юга России, в том числе из Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии. Крымская сосна выращивается в питомниках на севере Ростовской области. Сосну обыкновенную поставляют питомники из Ульяновской и Брянской области, - сообщил "РГ" генеральный директор компании Игорь Свистунов.

По данным директора департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой, сосна стоит от 450 до 1500 рублей, пихта - от 500 до 20 тысяч, а за голубую ель придется отдать от 500 до 20 тысяч рублей. Цена зависит от высоты новогодних деревьев.

С таким ценообразованием категорически не согласен Игорь Свистунов:

- Нельзя красоту и атмосферу праздника мерить погонными метра. Каждое дерево, как человек, имеет свои уникальные особенности. Одна сосенка выросла в тени более высокого дерева, и у нее с одной стороны мало веточек, другая сосна росла на ветру и потому более пушистая с подветренной стороны. Поэтому при одинаковой высоте одна сосна может стоить 350 рублей, а другая - 500. Мы выращиваем наши деревья 10 - 16 лет, прежде чем они попадут на праздник, и потому стремимся сделать так, чтобы люди стали бережнее относиться к природе. Становится приятно на душе, когда дерево после Нового года продолжает расти. Впервые на ростовский рынок мы привезли четырехметровые сосны и ели, которые идут на продажу вместе с корневой системой и грунтом. После праздника деревья можно посадить перед домом или офисом. Весь нереализованный товар останется на ростовском стадионе СКА для весенней посадки в грунт. Другим популярным трендом становится покупка живой новогодней елки в кадке. А в следующем году откроем интернет-сервис аренды живых деревьев, сейчас разрабатываем платформу и механизм его работы, ну и ждем, когда подрастут наши елочки.

Компетентно

Павел Сигал, первый вице-президент "Опоры России":

- Заработки бизнесменов, которые выращивают хвойные деревья на продажу, могут оказаться в конце 2020-го ниже, чем годом ранее. В первую очередь, владельцев питомников, которые поставляли большие деревья на городские мероприятия и утренники, в частные компании и на заводы. В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятия были отменены, деревья оказались не нужны в таком количестве, как обычно. Однако россияне от традиций не откажутся и будут приобретать елки и сосны, чтобы поставить дома. Люди устали после сложного года, поэтому постараются соблюсти добрые традиции, которые поднимают настроение.

Кстати

За незаконную вырубку гражданам грозит штраф от трех тысяч рублей, юридическим лицам - от 200 тысяч. Если же незаконная заготовка сосен и елей приведет к ущербу, сумма которого превысит пять тысяч рублей, то нарушителю грозит уже уголовная ответственность - до семи лет лишения свободы (ст. 260 УК РФ).