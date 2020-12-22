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22.12.2020 13:56

Займов меньше, суммы больше

Как пандемия повлияла на рынок потребительского кредитования
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Российская газета - Экономика Крыма № 288(8342)
По данным Банка России, за 10 месяцев жители Республики Крым получили в банках потребительские кредиты на 34 миллиарда рублей. Это на 21,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Розничный кредитный портфель банков, по данным на 1 ноября, достиг 56,8 миллиарда рублей, показав рост к началу года почти на 28 процентов.

- Такая тенденция обусловлена повышением доступности банковских программ кредитования, смягчением ценовых и неценовых условий, а также высоким спросом на кредиты на строительство и ремонт жилья или покупку автомобиля, - поясняет управляющая отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская.

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Вместе с тем в крымских банках отметили сокращение количества выданных кредитов и увеличение среднего размера займа.

В пресс-службе Российского национального коммерческого банка (РНКБ) рассказали, что за 10 месяцев было выдано 49 493 кредита наличными на 11,9 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года по количеству это меньше на 17 процентов, по сумме - на 2,5 процента.

"Это связано с пандемией коронавируса. При этом увеличился средний чек кредита, что в целом дало непропорциональное уменьшение по количеству и сумме", - отметили в банке.

В декабре 2020 года показатели количества и суммы выданных потребительских кредитов уже выше, чем за аналогичный период 2019 года. Рынок потребительного кредитования возвращается к привычной динамике и начинает опережать ее.

Подтверждают эту тенденцию и в Генбанке. Как отметила пресс-секретарь финучреждения Оксана Лобода, за третий и четвертый квартал 2020 года общий объем выданных потребительских кредитов вырос на 15 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,1 миллиарда рублей.

Фото: iStock
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- За последние полгода мы заметили тенденцию увеличения количества обращений за оформлением кредитов. Это подтверждают и исследования финансовых институтов, проводимые в других регионах. Чаще стали обращаться и за рефинансированием, - отметила Оксана Лобода. - Вероятно, это связано с тем, что весной многие предприятия были закрыты, бизнесу и гражданам пришлось приспосабливаться к новым реалиям, а кому-то и заново строить предпринимательскую деятельность, переходить в другую сферу или формат, на что потребовались дополнительные средства.

Средняя сумма потребительского кредита в 2020 году в РНКБ составила 230 тысяч рублей, (в 2019-м - 195 тысяч), в Генбанке - 382 тысячи (в 2019-м - 342 тысячи).

В основном крымчане берут кредиты на ремонт, строительство, покупку бытовой техники, автомобилей на вторичном рынке, лечение, обучение, рефинансирование ранее взятых займов.

Фото: Максим Чурусов/ТАСС
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- Чаще берут кредиты жители Симферополя, Евпатории, Керчи, а также Севастополя, - уточняет Оксана Лобода.

При этом в банках, работающих в РК, не отмечают увеличения числа просроченных потребительских кредитов.

"Всем заемщикам, которые подали заявки на кредитные каникулы в рамках 106-ФЗ, были одобрены кредитные каникулы без предъявления требования о предоставлении документов, подтверждающих снижение дохода. Кроме того, в банке продолжают действовать внутренние программы реструктуризации задолженности. Всего в рамках программы 106-ФЗ одобрили реструктуризацию 3460 кредитов на 411 миллионов рублей. По внутренним программам банка - около 700 заявок на 370 миллионов рублей. Все эти меры позволили избежать значительного роста просроченной задолженности", - рассказали в РНКБ.

И еще одна тенденция этого года: все больше крымчан отдают предпочтение дистанционным сервисам: каждый шестой клиент подает заявку на оформление кредита онлайн, не приходя в офис банка.

Кстати

По данным Национального бюро кредитных историй, за 10 месяцев в РФ выдано 11,8 миллиона потребительских кредитов, это на 26,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество потребкредитов выдано в Москве, Московской области, Краснодарском крае, в Республике Башкортостан и Свердловской области. Снижение выдачи потребительских кредитов отмечено во всех регионах страны. Самое серьезное сокращение количества выданных потребкредитов продемонстрировали Ставропольский край (минус 32,5 процента), Тюменская область (минус 29,8 процента), Ростовская область (минус 28,5 процента), Республика Татарстан (минус 27,3 процента).

В октябре 2020 года в РФ средний размер выданных потребительских кредитов составил 232,2 тысячи рублей, это на 30,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (178,4 тысячи рублей).

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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