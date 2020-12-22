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22.12.2020 16:02

Бизнес начался с ребенка

Молодые крымские предприниматели не боятся экспериментировать
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 288(8342)
Крымчане заняли призовые места на всероссийском конкурсе предпринимателей. Им нет еще и 30 лет, но в бизнесе они уже не новички. Молодые предприниматели не боятся осваивать новые ниши и делать то, что раньше никто в республике не делал.

Галина Юдина заняла первое место в специальной номинации "Женское предпринимательство". Девушка занимается проектированием зданий и сооружений с помощью инновационной программы, которая позволяет сделать детальную визуализацию проектных решений и сократить время на согласование и доработку. Она участвовала во многих значимых для региона проектах, среди них - реставрация Крымского русского академического театра имени А. М. Горького и Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского.

Фото: Мария Орлова / РГ
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- Я из обычной семьи, в которой нет предпринимателей. Образование у меня техническое, в 2014 году окончила университет и пошла на завод инженером по технике безопасности. Работала и в строительных организациях, проявляла инициативу, мне очень хотелось быть компетентным специалистом. В какой-то момент я поняла, что у меня есть заказчики и опыт. Открыла ИП и начала работать на себя. Так получилось, что за мои знания начали платить деньги, - рассказывает Галина Юдина.

Сейчас она руководит двумя фирмами, которые занимаются проектированием. В штате работают девять человек.

Богдану Плачинте досталось второе место в номинации "Производство". Он занимается производством бетона, и его продукция пользуется спросом по всей стране. Богдан планирует построить два завода в материковой части России и сделать все для того, чтобы о крымском бетоне узнали в Европе.

- Я родился в Симферополе, но до референдума жил в Москве. В 2014 году наш президент сказал, что Крым должен стать жемчужиной России. Я приехал в Крым и увидел, что полуострову далеко до жемчужины, ему не хватало качественного материала для благоустройства, не было единой архитектурной концепции. Я решил действовать по принципу "критикуешь - предлагай", - говорит Богдан.

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В августе 2015 он открыл предприятие по производству так называемого архитектурного бетона. Технологии литья Богдан обучался у специалистов из Германии и Израиля. В ассортименте предприятия - лавочки, урны, вазоны, тротуарная плитка. Фирма Богдана Плачинты занимается комплексным благоустройством частных и коммерческих объектов.

У Маргариты Малофеевой второе почетное место в номинации "Социальное предпринимательство". Девушка - соучредитель акваклуба "Акуленок" и директор центра раннего плавания "Буль-буль". Предпринимателем она стала благодаря своим детям.

- Я приехала в Крым с материка. Там мы со старшей дочкой ходили на плаванье для грудничков, я захотела отдать на плаванье и младшую, но оказалось, что в Симферополе нет таких услуг для малышей, а ведь это оздоровление и закаливание с самого раннего возраста. Так что мой бизнес начался с ребенка, а не с желания заработать деньги, - улыбается Маргарита.

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Она приобрела франшизу центра раннего плавания "Буль-буль", а через 1,5 года поняла, что надо идти дальше. В центре дети занимались до года, но родители очень хотели продолжать занятия. Нужен был большой бассейн. К этому времени у Маргариты уже было достаточно опыта и идей, и она открыла свой акваклуб. В штате, например, есть гидрореабилитологи, которые помогают детям с ограниченными возможностями здоровья. Таких детей 50, и для их родителей назначаются специальные цены.

- Максимально стараемся сделать все, чтобы особенным детям был доступен этот вид реабилитации. В планах - благотворительная программа: два ребенка на протяжении месяца будут заниматься в клубе бесплатно, - говорит Маргарита.

Кстати, большинство тренеров акваклуба - это молодые мамы, которых, как известно, не очень охотно берут на работу.

В апреле акваклуб откроется в Севастополе. Сейчас Маргарита занимаемся созданием франшизы. По ее словам, интерес к проекту большой.

Второе место в номинации "Торговля" занял Руслан Гевондян. Он основатель компании, которая специализируется на оптово-розничной продаже спортивных товаров по всей России. Такое направление неслучайно: Руслан профессионально занимался единоборствами, его отец предприниматель и в прошлом спортсмен. Секрет успеха молодого бизнесмена заключается в стремлении с детства к финансовой независимости и трудолюбии.

- Видя пример отца, я хотел быть самостоятельным и зарабатывать деньги на свои нужды. Мне всегда было трудно просить деньги у родителей, - признается Руслан. - Учась в школе, в свободное от занятий время я начал работать у отца в швейном цехе.

Фото: iStock
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ИП Руслан зарегистрировал в 2015 году. А начальный капитал для своего бизнеса заработал еще на первом курсе. Спортивные товары реализуются в основном через соцсети, где у него более 160 тысяч подписчиков. Основные продажи приходятся на Москву, Санкт-Петербург, Чечню, Республику Тыва. В продвижении помогают олимпийские чемпионы, победители всероссийских соревнований.

Руководитель регистрационно-кадастрового агентства "Альта" Александр Добрун занял второе место в номинации "Сфера услуг". По профессии он землеустроитель. Работал на госслужбе, где получил ценный опыт, позже открыл собственную компанию. Своим конкурентным преимуществом Александр считает знание украинского и российского законодательства о землепользовании. Его агентство оказывает около 500 бесплатных консультаций в месяц.

Справка "РГ"

Конкурс "Молодой предприниматель России" проходит с 2010 года. В республике региональный этап конкурса проводит Фонд поддержки предпринимательства Крыма при содействии министерства экономического развития РК. 12 декабря состоялся финал всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России-2020", который проводился в онлайн-формате. В нем приняли участие представители бизнеса из 62 субъектов РФ, на конкурс было подано более 400 заявок.

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