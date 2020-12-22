В этом году, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, будет принято решение по делам 48 тысяч обманутых дольщиков. Это в три раза больше, чем в 2019-м. Либо они получат компенсацию, либо их дома будут достроены. Однако пока денег на решение проблем всех дольщиков не хватает. На ближайшие три года на эти цели выделено 54 миллиарда рублей, а требуется около 300 миллиардов.

Поэтому регионы самостоятельно определяют механизм достройки домов и поддержки дольщиков. Самая распространенная схема - это предоставление застройщикам в аренду земельных участков без торгов по льготной цене с обязательством завершить проблемные дома. Как регионы юга страны продвинулись в решении проблемы, узнали корреспонденты "РГ".

Появилась надежда

Волгоградец Константин Кудинов приобрел квартиру в запланированной к постройке многоэтажке "Парка "Европейского". Тогда он еще не знал, что это будет самый проблемный объект во всем регионе. И вот некоторые здания комплекса (всего их должно быть 13) в этом году уже сдали в эксплуатацию. Завершение проекта намечено на 2022 год. Всего в крупнейший долгострой региона вложили средства 1390 граждан.

- Четыре года назад купили жилье. В 2018 году дом должны были сдать. Но выяснилось, что новоселье может не состояться. Только когда нашли нового застройщика, появилась надежда, что нам все же помогут, - сказал довольный Кудинов, получив ключи.

А волгоградка Юлия Писарева стала первой, кому вручили ключи от долгожданной квартиры в жилом комплексе "Маяк". Участок под застройку на улице Двинской выделили в 2013 году. Начав работу, на уровне фундамента организация заморозила объект. Госстройнадзор выявил нарушения. Руководство фирмы привлекли к ответственности за мошенничество. Но собственникам от этого не полегчало.

- Были паника, шок и шесть лет ожидания. Сразу обратились в администрацию и стройнадзор, - говорит Писарева. - Сначала боролись в судах. А потом на площадку пришла новая компания. С нетерпением ожидали окончания строительства.

Как объяснили в администрации Волгоградской области, первый застройщик прошел процедуру банкротства. А второму предоставили компенсацию в виде земельного участка без торгов.

С 1 января 2019 года в регионе действует закон "О мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов", объединивший все виды поддержки добросовестных застройщиков. За последние годы удалось завершить около 80 долгостроев. Полностью решить проблему надеются до конца 2022 года.

1,3 миллиарда рублей от федерального Фонда защиты прав дольщиков, предоставляемые на безвозмездной основе, но при условии софинансирования со стороны региона, пойдут на достройку пяти многоквартирных домов в трех жилых комплексах: "Династия", "Адмиралтейский" и многострадальном "Парке "Европейском".

Для того чтобы разморозить проблемные стройки с долевым участием, местная власть старается заинтересовать застройщиков. Кроме земельного участка, они могут получить компенсацию затрат на техническое присоединение к инженерным сетям. "Застройщик, который берется за завершение более десяти домов в регионе, куда вложены средства не менее тысячи дольщиков, вправе рассчитывать на субсидию из бюджета", - сообщили в комитете строительства Волгоградской области. В этом году завершится строительство 17 многоэтажек, что позволит решить жилищный вопрос 1300 семей.

Бюджет поможет

В Ростове-на-Дону еще одним долгостроем станет меньше: возобновлена работа на строительной площадке многоквартирного дома на улице 1-й Баррикадной, 24. С региональным минстроем заключено соглашение о субсидировании жилищно-строительного кооператива в сумме 400 миллионов рублей из областного бюджета. Дольщики получат 145 квартир.

- Строительство этого дома началось в 2012 году, в 2016-м прекратилось. Застройщик обанкротился, и все мы в одночасье стали обманутыми дольщиками. За каждым пустым окном этого недостроя - судьба человека, - делится эмоциями председатель правления ЖСК "Баррикадная, 24" Татьяна Иваница. - Однако мы не отчаивались, и вот долгожданная поддержка пришла. Теперь мы с нетерпением ждем новоселья.

- С 2017 года объединениям участников долевого строительства выдано более 2,5 миллиарда рублей из областного бюджета в качестве субсидий на завершение строительства и ввод в эксплуатацию 19 домов в Ростове, Батайске, Новошахтинске, Шахтах. 12 из них уже сданы. Благодаря субсидированию продолжается возведение семи МКД, - уточнил замминистра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.

Помимо субсидий, обманутым дольщикам предоставляют квартиры в рамках масштабных инвестиционных проектов, а также за счет бюджета. Стали выдавать субсидии, возмещающие затраты на обследование технического состояния проблемных домов. При этом власти следят за тем, как ведется достройка. За каждым недостроем закреплены ответственные лица от муниципалитета и регионального правительства. В этом году запланировано восстановить права 731 участника долевого строительства.

Компенсация для инвестора

На Кубани власти обещают полностью решить проблему долгостроев уже к 2023 году, что кажется вполне реальным: за последние пять лет в крае введено в эксплуатацию более 200 проблемных домов, это более 40 тысяч квартир. В этом году завершено 46 долгостроев.

Проблема долгостроев в Краснодарском крае обострилась с 2005 года, а четыре года назад он и вовсе "прославился" рекордными показателями: 6,5 тысячи обманутых дольщиков.

В это время сложилась уникальная ситуация с жилищным строительством. С одной стороны, строительный бум, которому способствовал приток переселенцев в южный регион. С другой - стремительный рост числа обманутых дольщиков. Ситуация наладилась лишь после того, как по инициативе прокуратуры все ведомства объединились для борьбы с мошенничеством в долевом строительстве. Для работы с обманутыми дольщиками были созданы межведомственные рабочие группы. Прокуроры в муниципалитетах принимали людей и выслушивали их жалобы, департамент по надзору в сфере долевого строительства проверил практически всех кубанских застройщиков, а главы городов занялись поиском инвесторов для достройки проблемных домов.

В 2018 году в регионе приняли закон о компенсации инвесторам, после чего решение застарелой проблемы заметно ускорилось. В марте нынешнего года власти заявили, что на Кубани осталось 275 долгостроев. Причем теперь дом заносят в реестр, даже если задержка сдачи в эксплуатацию составляет один день. Пять лет назад в список попадали только объекты, на которых полностью остановили работы или застройщик обанкротился.

На днях предварительные итоги работы и планы завершения долгостроев обсудили на совещании о защите прав пострадавших участников строительства, которое провел глава региона Вениамин Кондратьев.

- В этом году уже ввели в эксплуатацию 46 долгостроев. Жители получили 7,7 тысячи своих законных квартир. Механизмов решения проблем обманутых дольщиков у нас сегодня достаточно: достройка за счет инвесторов, привлечение средств краевого бюджета, компенсация дольщикам. В 2021 году запланировано восстановить права граждан еще на 64 проблемных объекта, это около 10 тысяч квартир, - отметил Кондратьев.

Как сообщил первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко, совместно с Федеральным фондом защиты прав граждан принято решение относительно 25 из 42 непривлекательных для инвесторов объектов.

- Строительство 18 домов завершено при непосредственном участии регионального фонда. 1000 дольщиков, купивших квартиры в семи домах, получили 1,4 миллиарда рублей компенсации, - сказал Алексеенко.

На каждый из проблемных объектов в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Новороссийске есть дорожные карты, определен срок завершения строительства.

Кстати

В Астраханской области еще в конце 2019 года был создан региональный фонд защиты прав участников долевого строительства. Он нужен для того, чтобы привлечь на достройку средства фонда "Дом. РФ". В реестр проблемных объектов включили три дома, а на первый, на проезде Юго-Восточном, 12, разработали дорожную карту. Достройка еще двух многоэтажек (на улице Студенческой, 7, и улице В. Барсовой, 17/2) пока под вопросом. Как сообщили "РГ" в минэкономразвития области, чтобы получить софинансирование из фонда, нужно создать жилищно-строительные кооперативы.

Как рассказали "РГ" жильцы дома 27 в переулке Таманском, первый застройщик которого тоже обанкротился, рассчитывать на помощь государства они не стали. Создав жилищно-строительный кооператив, они достраивают многоэтажку за свой счет, 90 процентов работы уже сделано. В среднем каждому члену кооператива пришлось доплатить около 200 тысяч рублей помимо того, что они уже полностью выплатили деньги за свои квартиры, которые не сдал обанкротившийся застройщик.

А в Элисте министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии Виктор Джанжиев на днях встретился с участниками долевого строительства проблемного дома N 85 по улице Веткаловой. На встрече им вручили выписки из реестра требований участников строительства, которые необходимы для получения денежной компенсации. Таким образом, скоро будут восстановлены права шести дольщиков, обязательства перед которыми не выполнил застройщик.

На собрании участников долевого строительства другого элистинского проблемного дома, N 50 в 9-м микрорайоне, дольщикам сообщили хорошие новости: фонд "Дом.РФ" принял решение о завершении строительства.