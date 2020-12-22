На стадионе "Фишт" установили елку из футбольных мячей

На сочинском футбольном стадионе "Фишт" установили новогоднюю елку из мячей.

- Декабрь - время сюрпризов и ярких идей, вот и сотрудники стадиона "Фишт" проявили исключительную фантазию и оригинально поздравили сочинцев и других россиян с наступающим Новым годом, - говорится в сообщении пресс-службы стадиона "Фишт".

Аналогов елки на "Фиште" нет ни на одном другом стадионе мира. Конструкцию и дизайн необычного арт-объекта разработали сами работники стадиона: праздничный атрибут состоит из металлического каркаса, искусственного газона, сетки от ворот и футбольных мячей. Елка покрыта 258 футбольными мячами разных моделей, использовавшихся на различных международных турнирах.

То, как мячи крепятся к остову, осталось производственным секретом, авторы лишь шутливо заявляют: "не на скотч". Эта елка будет радовать посетителей экскурсий по стадиону "Фишт" до конца января.