На территории кубанского госуниверситета нашли тело мужчины

На территории Кубанского государственного университета сегодня днем обнаружили тело 56-летнего мужчины. Об этом сообщили в СК по Краснодарскому краю.

Личность потерпевшего удалось установить: мужчина работал инженером сейсмического оборудования учебно-научной базы вуза. При осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было.

По данным следователей, несколько днями ранее сотрудник выпивал вместе с коллегой в одном из ангаров базы. В ходе застолья он упал со стула, ударился головой о бампер машины и сильно рассек кожу. На предложение товарища вызвать скорую помощь отказался, сославшись на то, что возьмет такси и поедет домой. Однако оставшись в одиночестве, он так и не сделал этого, и скончался, предположительно, от переохлаждения. Его тело позже нашли коллеги в том же ангаре, рассказали в ведомстве.

Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.