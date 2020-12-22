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22.12.2020 18:39
Рубрика: Происшествия

На территории кубанского госуниверситета нашли тело мужчины

Текст: Анна Юркова (Краснодар)

На территории Кубанского государственного университета сегодня днем обнаружили тело 56-летнего мужчины. Об этом сообщили в СК по Краснодарскому краю.

Фото: iStock
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Личность потерпевшего удалось установить: мужчина работал инженером сейсмического оборудования учебно-научной базы вуза. При осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было.

По данным следователей, несколько днями ранее сотрудник выпивал вместе с коллегой в одном из ангаров базы. В ходе застолья он упал со стула, ударился головой о бампер машины и сильно рассек кожу. На предложение товарища вызвать скорую помощь отказался, сославшись на то, что возьмет такси и поедет домой. Однако оставшись в одиночестве, он так и не сделал этого, и скончался, предположительно, от переохлаждения. Его тело позже нашли коллеги в том же ангаре, рассказали в ведомстве.

Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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