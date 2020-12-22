Новогодняя елка в Новороссийске вошла в Книгу рекордов России

В Новороссийске самая высокая новогодняя елка из бумажной лозы вошла в Книгу рекордов России. Об этом сообщил глава города Игорь Дяченко в своем официальном аккаунте в Instagram.

Высота елки - 308 сантиметров. Создателем рекордсменки стала одна из победительниц городского конкурса "Арт-Елка", многодетная мама Ирина Емелина.

Новогодний арт-объект изготовлен из использованной офисной бумаги и тетрадей. Многодетные семьи Новороссийска в течение месяца крутили бумажную лозу длиной 3,3 тысячи метров. А игрушки для сделали дети на мастер-классах.

Елка не имеет аналогов в стране, выполнена ручным трудом, а благодаря уникальной технике обработки способна выдержать любые условия непогоды.

"Поздравляю с достижением такого значимого рекорда всех, кто кропотливо трудился создавая новогоднюю красавицу-елочку, - написал мэр Новороссийска. - Желаю дальнейших творческих успехов!".

Арт-елки, ставшие новогодним украшением города, можно увидеть в сквере Чайковского.