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22.12.2020 10:55
Рубрика: Общество

Под Керчью археологи нашли руины винодельни Боспорского царства

Текст: Сергей Винник (Керчь)
Фото: Виктор Вахонеев Фото: Виктор Вахонеев
Фото: Виктор Вахонеев

Комплекс древней винодельни на месте античного города Парфения, входившего в Боспорское царство, обнаружили археологи в рамках экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН. Об этом "РГ" рассказал руководитель экспедиции Сергей Соловьев.

Ученые нашли резервуары для винного сусла и давильную площадку. Где-то рядом должен находиться и обязательный в таких комплексах давильный пресс, но он пока не найден.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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- Это далеко не единственная находка такого рода на Керченском полуострове, но она уникальна для этого места, - рассказал Сергей Соловьев. - Парфения вообще мало исследована, а винодельня дает представление об экономике этого города. Надо понимать, что поблизости были и виноградники, из ягод которых делалось вино.

Археологи работают в рамках спасательной экспедиции, поскольку через территорию городища проходит маршрут прокладываемого к Керчи водовода. Строители уже частично повредили комплекс памятника, однако когда историки включились в работу, маршрут трубопровода был изменен.

Помимо собственно винодельни археологи обнаружили также множество других ценных артефактов, в частности остатки жилых построек, фрагменты разнообразной черепицы и керамики, предметы быта, выполненные из металла.

- Этот комплекс и само городище, безусловно, достойны дальнейшего более детального изучения, музеификации и привлечения сюда туристов, - высказал свое мнение Сергей Соловьев.

Завершить исследование на месте прокладки водопровода специалисты рассчитывают до Нового года, однако будут ли продолжены раскопки в будущем году, историки не знают, поскольку это связано с вопросами финансирования.

Справка "РГ"

Античные городища Парфений и Порфмий расположены на северо-востоке Керченского полуострова, неподалеку от паромной переправы. В Парфении масштабные раскопки до сих пор не проводились. Порфмий - возник во второй половине VI века до н. э., входил в состав Боспорского царства. Город находился примерно в 500 метрах от самого узкого места Керченского пролива и служил для защиты переправы. В III веке до н. э. Порфмий был разрушен, однако вскоре его отстроили заново. В конце I века до н. э. во времена войн за боспорский престол город снова разрушили. Оба городища сильно пострадали от действий "черных копателей".

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