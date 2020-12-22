Полиция Кубани проверит бесконтрольный сброс нечистот в реку

На Кубани полиция проводит проверку в отношении одной из управляющих компаний Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным правоохранителей, предприятие не имело разрешения на заключение договоров по технологическому присоединению новостроек к системе водоотведения. Однако в 2017 году застройщикам выдали 30 технических условий на подключение к канализационной насосной станции в общем объеме более 15 тысяч метров кубических в сутки.

"Это на 14 тысяч метров кубических превышает суточный объем переработки канализационных стоков, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Сейчас необходимые очистные сооружения на нужном участке отсутствуют, в связи с чем все канализационные стоки попадают в водоем Краснодара без очистки, а также разливаются на большой территории земель сельхоз назначения, чем причиняют ущерб природе".