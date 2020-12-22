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22.12.2020 17:14
Рубрика: Власть

Президент подписал закон о федеральной территории "Сириус"

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Создание такой территории стало возможным благодаря поправкам к Конституции.

Территория будет экономически самостоятельной, со своим бюджетом и имуществом.

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Представительным органом власти "Сириуса" станет Совет федеральной территории, исполнительно-распорядительным - администрация. Глава администрации войдет в состав Совета, но не может быть его председателем. Полномочия председателя Совета могут быть прекращены досрочно в связи с утратой доверия президента.

Совет будет формироваться на пять лет и включать в себя главу федеральной территории и еще 16 человек: девять будут избираться, троих назначит президент, троих - правительство, одного - губернатор Краснодарского края. Первые выборы должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года.

Главу федеральной территории "Сириус" изберет Совет по представлению президента на срок до пяти лет. До февраля 2021 года президент назначит врио главы федеральной территории, который сформирует администрацию. Бюджет федеральной территории начнет формироваться с 2022 года. Предусмотрен пятилетний переходный период.

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