Путин подписал закон о возврате Волгоградской области к московскому времени

Президент РФ Владимир Путин подписал закон возвращении Волгоградской области к московской часовой зоне.

Документ изменяет состав территорий, которые образуют часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из третьей часовой зоны (UTC+4) и отнесению ее ко второй часовой зоне (UTC+3), то есть будет жители области будут снова жить по московскому времени. Напомним, что регион перешел в третью часовую зону (московское время плюс 1 час) 28 октября 2018 года по итогам проведенного 18 марта референдума. Однако в марте текущего года местные власти провели опрос среди жителей, по результатам которого более 65% респондентов высказались переход с местного времени на московское.

Закон вступит в силу 27 декабря 2020 года в 02:00.

По мнению авторов инициативы новые нормы позволят увеличить эффективно используемое населением светлое время суток с 06:00 до 09:00.