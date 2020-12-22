Из астраханского порта "Армада" по Каспийскому морю в Иран отправлена первая партия контейнеров с картоном, семенами льна и различным оборудованием. На линии работают два судна вместимостью 131 контейнер в 20-футовом эквиваленте (около 2,6 тысячи тонн). В перспективе регион намерен полностью переключиться на контейнерные перевозки, так как это удобнее, чем возить товары танкерами и сухогрузами, и расширить направления на другие прикаспийские страны. Перепрофилирование, по мнению региональных экспертов, поможет увеличить динамику перевозок по коридору "Север - Юг" почти в три раза, до 8 - 10 миллионов тонн в год.

- Как у нас сейчас везут зерно? В основном насыпают в трюм сухогруза, потом выгружают, а это усушка-утряска. А если транзит, то снова загрузка-выгрузка. Или нужно, к примеру, отвезти подсолнечное масло в Индию. Какой вариант? Только ехать в Новороссийск и грузить большой танкер на 3 - 5 тысяч тонн, отправлять его через Суэцкий канал. А почему бы не наполнить маслом контейнеры и не перевезти через Каспий, что в два раза ближе? Тогда часть груза можно продать в Иране, а остальное масло в этих же контейнерах поставить в Афганистан, Ирак, Индию, - объяснил "РГ" перспективы идеи гендиректор особой экономической зоны "Лотос" Сергей Милушкин. По его словам, каждый год в мире контейнерные перевозки растут на 15 процентов, и развитие грузовой контейнерной линии на Каспии, где сейчас строится портовая экономическая зона, видится вполне логичным.

С переходом на контейнеровозы отпадает необходимость набирать для транспортировки танкерами и сухогрузами большие объемы одного вида груза. Теперь вместо 5 тысяч тонн муки можно перевезти тысячу тонн, распределив ее по 50 контейнерам. И рядом поставить еще 50 контейнеров с сахаром. Кроме того, продукты можно вести уже расфасованные.

- В Иране, например, большая потребность в грузах, которые идут уже готовые к магазину, а не в зерне, которое нужно молоть, - добавил Милушкин. - А ведь это ведущие партнеры области во внешней торговле, и их интересы важно учитывать.

Необходимость развития контейнерных перевозок также диктует растущий спрос на онлайн-торговлю. Возить в контейнерах можно не только продукты, а косметику, одежду, книги, сувениры, которые люди заказывают на международных торговых площадках в Азии. А через Каспий товары придут быстрее, чем любым другим путем. Например, маршрут Мумбай - Санкт-Петербург по коридору "Север-Юг" составляет семь тысяч километров, тогда как в обход - 14 тысяч.

Для развития контейнерных перевозок уже создана судоходная компания "Каспийские контейнерные линии" и экспедиторская Каспийская логистическая компания. Вторая партия контейнеров вскоре повезет в Иран сахар и муку. Но двумя имеющимися судами, которые начали работать на линии, перевозки не нарастить. Поэтому руководство портовой экономической зоны ведет переговоры с Объединенной судостроительной корпорацией о строительстве контейнерного флота. Одновременно в портовой экономической зоне начинается строительство контейнерных терминалов и обустройство двух причалов оборудованием для погрузки и разгрузки контейнерных грузов.

- Сейчас здесь стоят краны для генеральных грузов, они берут в том числе и контейнеры, но это медленные краны. Поэтому нужно специальное оборудование. Оно ускорит и удешевит весь процесс, - сообщил Милушкин.

По его словам, инвестор проекта - портово-логистическая компания "Каспий" уже вложила в предпроектные работы более 150 миллионов рублей. Всего компания планирует инвестировать 15 миллиардов рублей в инфраструктуру морского порта.

Как сообщил председатель областной ассоциации экспедиторов и судовладельцев Игорь Загребельный, Астрахань способна перерабатывать 8 - 10 миллионов тонн грузов в год, но недотягивает и трети этой цифры. В частности, по данным облминпрома, за 11 месяцев 2020 года перевалка грузов составила 2,6 миллиона тонн. По мнению губернатора Игоря Бабушкина, строительство портовой зоны и формирование контейнерного хаба изменит ситуацию.

Как сообщили в облминпроме, сейчас ведется работа с индийскими, иранскими, туркменскими партнерами по формированию грузовой базы создаваемой контейнерной линии.

- Значимость МТК "Север-Юг" растет из-за высокой заинтересованности западноевропейских компаний направлять по нему грузы в центральную Азию, - считает Сергей Милушкин. - Но сейчас львиная доля этих грузов перевозится в контейнерах через Суэцкий канал.

Соглашение о развитии транспортного коридора "Север-Юг" через Каспий было подписано еще в 2000 году Россией, Ираном и Индией. Позднее к проекту присоединились Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Оман, Сирия, Украина, Турция, Киргизия, Болгария. Из-за отсутствия инфраструктуры коридор загружен всего на 10 - 20 процентов. Россия намерена ускорить развитие коридора созданием в Астраханской области портовой экономической зоны, постановление о которой подписал в ноябре председатель правительства России Михаил Мишустин. Там же идет речь об объединении двух особых экономических зон в регионе (уже действующей промышленно-производственной "Лотос" и создаваемой портовой) в Каспийский кластер.