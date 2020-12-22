Ростовская область может лишиться десятков пассажирских автобусов, приобретенных в лизинг. В период самоизоляции автотранспортные предприятия понесли большие убытки и в итоге накопили немалые долги по лизинговым платежам. Региональные власти обещали оказать содействие в разрешении непростой ситуации, но здесь позиция чиновников и транспортников пока расходится.

Перевозчики ждут субсидий из областного бюджета, а им предлагают лишь помощь в проведении переговоров с лизинговыми компаниями.

- В 2018 году в администрации нас попросили обновить технический парк. Поэтому многие перевозчики приобрели автобусы в кредит под обещание выплаты в полном объеме субсидий на оплату проезда льготных категорий граждан. Денег ждем до сих пор, - посетовали в одном из ростовских АТП.

В апреле и мае этого года в общественном транспорте были отключены терминалы, фиксирующие оплату по льготным картам, чтобы льготники меньше ездили из-за риска заражения коронавирусом. При этом перевозчикам нельзя было уменьшить количество рейсов или выходящих на маршруты машин. Контракты на обслуживание пассажиров предусматривают в этом случае штрафные санкции, и никто их отменять не собирался. Некоторые льготники продолжали ездить, но не платили.

- Не выгонишь же человека, причем зачастую пожилого или инвалида, из салона, - замечает водитель автобуса Сергей Наумов.

Проезд льготных категорий граждан в течение двух месяцев перевозчикам вообще не оплатили, но расходы предприятий не уменьшились - на горючее, запчасти, заработную плату. Вот и накопили они громадные долги, в том числе перед лизинговыми компаниями, которые сейчас требуют их погасить или вернуть автобусы.

В автопредприятиях считают, что в такой ситуации государство должно им помочь. В Ростовской области по лизинговым платежам задолжали более 30 АТП.

- Считаем, перевозчикам должны оказать финансовую помощь из бюджета на погашение процентов по лизингу и оплатить проезд неучтенных льготных пассажиров за прошлый год, а предприятия перевезли их примерно на 900 миллионов рублей, - утверждают в крупном ростовском автопредприятии.

Кроме того, многие жители региона предъявляли в общественном транспорте бумажные документы, подтверждающие право льготного проезда, а не электронные карты. Перевозку таких пассажиров перестали учитывать при начислении субсидий с первого ноября 2018 года.

Что думают по поводу лизинговой проблемы в органах власти региона? Заместитель мэра Ростова-на-Дону Константин Солонский заверил "РГ", что ростовские перевозчики не лишатся автобусов, но не пояснил, как удастся этого достичь.

В областном министерстве транспорта рассказали, что вопрос прорабатывается по каждому конкретному лизинговому договору, и работа эта кропотливая.

- Только по одному предприятию таких договоров больше ста. Уже знаем историю приобретения в лизинг чуть ли не каждого пассажирского автобуса в области, - признался заместитель министра транспорта Ростовской области Сергей Ушаков.

В областной администрации проведено несколько совещаний с участием представителей предприятий и лизинговых компаний. Но, по словам Ушакова, единого для всех выхода из ситуации не существует. Да и возможности министерства здесь ограничены.

- Мы - организатор перевозок, не более, а лизинговые договоры - это "коммерческая история", - поясняет он.

В областном правительстве не гарантируют, что все приобретенные в лизинг автобусы удастся сохранить. А пока некоторые попавшие в "западню" перевозчики пытаются перекредитоваться в других банках, получив временную передышку.

В транспортных компаниях зреет обида из-за отсутствия, как в них считают, реальной помощи от властных структур.

- В лизинговой компании, которой мы должны, предлагали выйти из ситуации таким способом: взять справку в торгово-промышленной палате, что произошел форс-мажор, чтобы банки не начисляли проценты по лизингу. Но такой документ мы не смогли получить, - говорит заместитель директора АТП-5 по экономике Елена Дедова.

Тем временем

Нескольким автотранспортным предприятиям Ростовской области перечислена бюджетная субсидия на возмещение части затрат на выплату заработной платы персоналу из расчета чуть более 12 тысяч рублей на одного работника за апрель и май. Остальные АТП не смогли ее получить по разным причинам, в том числе из-за задолженности по налогам.