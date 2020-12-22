В Севастополе попросили жесткий ответ на арест заходивших в Крым судов

Россия должна быть готова к провокациям Украины по отношению к заходящим в порты полуострова морским судам и членам их экипажей, а также более жестко реагировать на практику наложения заочных арестов на корабли. Такое мнение высказал директор института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.

- Украина продолжает начатую несколько лет назад практику, и она не пресекается со стороны России должным образом, - констатировал Горбачев в интервью РИА Новости. - Это способствует продолжению этой практики и доказывает, что Киев не способен к компромиссам… Здесь МИД России, другие ведомства должны более жестко реагировать... Вопрос о действиях Киева необходимо поднимать на международном уровне, так как налицо нарушение прав свободы мореплавания, экипажей и законодательства о международном морском праве.

Пока в списке незаконно захваченных Украиной судов остается рыболовецкий сейнер "Норд" и судно "Механик Погодин", которое также заходило в Крым. А тысячи крымских и севастопольских моряков, зарабатывающих в загранплаваниях, вынуждены наниматься на работу через крюинговые компании по паспортам Украины.

- В любое время Киев в этом вопросе может пойти на провокацию, и это надо учитывать, и вопрос защиты наших моряков решать системно, - сказал Горбачев. - Морская и портовая сферы Крыма и Севастополя требуют более пристального внимания со стороны федеральных властей.

Ранее украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой виртуальной "Автономной республики Крым" заочно арестовали 32 судна за заходы в порты Крыма​​​. Киев намерен обратиться в украинское бюро Интерпола для объявления их в розыск, а также попросить власти других стран арестовать плавсредства. Такой же тактики Украина придерживается в отношении воздушных судов, совершающих авиаперелеты в аэропорт Симферополя - за рейсы в Крым уже арестованы 109 самолетов.