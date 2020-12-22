В Севастополе попросили жесткий ответ на арест заходивших в Крым судов

Новости

Ученые: Значение новой мутации COVID в Великобритании пока неясно 13:15
Дмитрий Медведев прокомментировал новые санкции США 13:12
МЧС: В этом году спасено более 100 тысяч человек 13:12
Жителей оповестят о новых управляющих компаниях 13:03
Умерла заразившаяся COVID-19 певица и актриса Кей Ти Ослин 13:02
Каррера будет уволен из греческого АЕКа 13:01
Осужден участник банды Басаева, напавшей на Буденновск в 1995 году 13:00
СК Петербурга назвал причину смерти биолога Александра Каганского 12:42
В ВОЗ обсудят ситуацию с "британским" штаммом коронавируса 12:41
Сенатор: Вводить отдельную статью за "травлю в Сети" нецелесообразно 12:40
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство 12:15
"Союзмультфильм" продал "Простоквашино" китайцам 12:14
В Германии запретят использовать в выпечке древесную муку 12:13
Лукашенко подтвердил, что население страны будет обеспечено вакциной 12:10
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 12:07
В Колумбии не будут вакцинировать нелегалов 11:57
В Крыму оценили идею украинского политолога устроить "Перл-Харбор" для РФ 11:48
Сенатор оценил идею освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты 11:46
Сони заснули до весны в Московском зоопарке 11:43
В авариях с сигвеями и электросамокатами за 9 месяцев погибли 4 человека 11:31
Новогоднее обращение президента покажут в московском метро 11:23
По столице запустят десятки украшенных трамваев и электробусов 11:20
Минтранс предложил расширить субсидии автоперевозок туристов в Абхазию 11:17
Власти: Москвичей не штрафуют за посещение ресторанов после 23:00 11:13
В Подмосковье соседи устроили перестрелку из-за ссоры в чате 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 12:16
Рубрика: Власть

В Севастополе попросили жесткий ответ на арест заходивших в Крым судов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Россия должна быть готова к провокациям Украины по отношению к заходящим в порты полуострова морским судам и членам их экипажей, а также более жестко реагировать на практику наложения заочных арестов на корабли. Такое мнение высказал директор института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.

Фото: iStock
В Крыму оценили идею украинского политолога устроить "Перл-Харбор" для РФ

- Украина продолжает начатую несколько лет назад практику, и она не пресекается со стороны России должным образом, - констатировал Горбачев в интервью РИА Новости. - Это способствует продолжению этой практики и доказывает, что Киев не способен к компромиссам… Здесь МИД России, другие ведомства должны более жестко реагировать... Вопрос о действиях Киева необходимо поднимать на международном уровне, так как налицо нарушение прав свободы мореплавания, экипажей и законодательства о международном морском праве.

Пока в списке незаконно захваченных Украиной судов остается рыболовецкий сейнер "Норд" и судно "Механик Погодин", которое также заходило в Крым. А тысячи крымских и севастопольских моряков, зарабатывающих в загранплаваниях, вынуждены наниматься на работу через крюинговые компании по паспортам Украины.

- В любое время Киев в этом вопросе может пойти на провокацию, и это надо учитывать, и вопрос защиты наших моряков решать системно, - сказал Горбачев. - Морская и портовая сферы Крыма и Севастополя требуют более пристального внимания со стороны федеральных властей.

Ранее украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой виртуальной "Автономной республики Крым" заочно арестовали 32 судна за заходы в порты Крыма​​​. Киев намерен обратиться в украинское бюро Интерпола для объявления их в розыск, а также попросить власти других стран арестовать плавсредства. Такой же тактики Украина придерживается в отношении воздушных судов, совершающих авиаперелеты в аэропорт Симферополя - за рейсы в Крым уже арестованы 109 самолетов.

В регионах Власть Позиция В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов
Принят закон о едином номере "112" для вызова экстренных служб
В ВОЗ прокомментировали "британскую" мутацию коронавируса
США применят экспортные ограничения к 45 компаниям из России
Работодатели могут сделать 31 декабря выходным днем
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие