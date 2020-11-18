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18.11.2020 09:59
Рубрика: Власть

Постпред Крыма предупредил Украину о последствиях ареста самолетов РФ

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Георгий Мурадов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Георгий Мурадов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Георгий Мурадов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер Совмина РК Георгий Мурадов предупредил власти Украины о возможном ответе России на арест российских самолетов за полеты на полуостров. Политик посоветовал незалежной готовиться к аресту многочисленных объектов имущества украинских чиновников и крупного бизнеса.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Заявление украинских властей о виртуальном аресте российских самолетов - не просто покушение на базисные структуры российского бизнеса, но и бездумное провоцирование России к аресту многочисленных имущественных объектов украинских чиновников и крупного бизнеса в России, в том числе в Крыму, коих в республике немало, - сказал Мурадов в комментарии РИА Новости. - При таком развитии событий и чиновники, и украинские олигархи "отблагодарят" по достоинству киевских креативщиков.

Напомним, накануне так называемая прокуратура АРК заявила об аресте по ее иску 44 самолетов авиакомпаний РФ, совершавших рейсы в Симферополь. Решение принято судом в рамках уголовного дела, возбужденного за нарушение авиакомпаниями порядка въезда и выезда на "оккупированную территорию".

Ранее, в сентябре были арестованы 65 лайнеров. Но поскольку с 2014 года авиасообщение между Украиной и Россией прекращено, физической возможности арестовать самолеты у властей незалежной нет. С начала года аэропорт Симферополь обслужил более четырех миллионов пассажиров. Глава РК Сергей Аксенов считает действия Украины мелкой пакостью, а в Госсовете РК объясняют их стремлением удерживать крымский вопрос в международной повестке.

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