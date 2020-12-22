В Сочи колонна карет скорой помощи с сиренами напугала жителей

Минздрав Кубани отреагировал на ситуацию со спешащей колонной карет скорой помощи в Сочи.

"В связи с напряженной ситуацией в социальных сетях, вызванной видеозаписью, на которой машины скорой медицинской помощи, следующих по горной дороге, министерством здравоохранения Краснодарского края начата служебная проверка", - сообщили в ведомстве.

Как видно на видеозаписи, размещенной в интернете, десять автомобилей скорой помощи с включенными сиренами и мигалками друг за другом проехали по селу Верхний Юрт Хостинского района Сочи. Это напугало местных жителей, поделившихся роликом в Сети.