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22.12.2020 18:31
Рубрика: Происшествия

В Сочи колонна карет скорой помощи с сиренами напугала жителей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Минздрав Кубани отреагировал на ситуацию со спешащей колонной карет скорой помощи в Сочи.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"В связи с напряженной ситуацией в социальных сетях, вызванной видеозаписью, на которой машины скорой медицинской помощи, следующих по горной дороге, министерством здравоохранения Краснодарского края начата служебная проверка", - сообщили в ведомстве.

Как видно на видеозаписи, размещенной в интернете, десять автомобилей скорой помощи с включенными сиренами и мигалками друг за другом проехали по селу Верхний Юрт Хостинского района Сочи. Это напугало местных жителей, поделившихся роликом в Сети.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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