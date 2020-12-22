Волгоградский завод технического углерода реализует инвестиционную программу с вложениями более 4,5 миллиарда рублей. Результатом станет модернизация производства и, как следствие, повышение качества продукции, расширение ассортимента и снижение негативного воздействия на природу. В этом году на техническое переоснащение направлено 230 миллионов рублей, а всего с момента начала программы - свыше двух миллиардов.

- Мы установили газоохладители, которые позволят продлить срок службы фильтрующих аппаратов и увеличить производительность на 15 - 20 процентов. Провели модернизацию реактора, что позволит нам выпускать полуактивную марку технического углерода, которая очень востребована. Заменили сажегазовые коллекторы, теперь они из нержавеющей стали, что дало возможность производить сверхчистый углерод, - рассказал начальник цеха Владимир Тишковский.

К 2022 году на предприятии рассчитывают увеличить выпуск продукции с 200 до 360 тысяч тонн в год. Продолжается реконструкция склада металлической тары. Строится участок слива для увеличения выгрузки сырья из железнодорожных цистерн. Планируется участок разогрева мазута, что позволит сократить время слива вязкого сырья.

Завод является крупным экспортером. Техуглерод нужен при производстве шин, полимерной, резинотехнической и лакокрасочной продукции, и волгоградцы поставляют свои товары в Европу, Азию, Северную и Южную Америку. Причем на заводе выпускают продукцию 14 марок.

- Год непростой. Пандемия коснулась и нас, и потребителей, и поставщиков. Европа практически вся встала: шинные заводы, машиностроение. Наверное, месяца два у нас шло снижение производства. Но мы разработали срочную ремонтную программу. И с июля за счет этого начали увеличивать объемы производства. В этом году закупили большое количество российского и зарубежного оборудования. В целом объем производства увеличится процентов на десять, - говорит директор завода Сергей Бородушко. - Расходов много. На те же маски много средств затрачиваем. Каждому работнику, а их у нас 912, в день по восемь масок выдаем.

Инвестиционный бюджет на 2021 год составит полтора миллиарда рублей. Деньги пойдут на приобретение техники, проектные и монтажные работы.

Всего же в регионе реализуют 17 инвестпроектов в промышленности. По итогам трех кварталов капиталовложения выросли относительно того же периода 2019 года на 14 процентов и составили 42,7 миллиарда рублей.

- Расширение промышленного производства служит развитию экономики всего региона. При этом стоит задача использовать собственные мощности. За шесть лет наши предприятия вложили в модернизацию 200 миллиардов рублей. Создано более 70 промышленных площадок и производственных линий. Это более 2500 новых рабочих мест. Федеральные и областные субсидии составили около 20 миллиардов рублей. Не только для химического комплекса, а для всей промышленности важно удержать индекс производства. Несмотря на все ограничения, предприятия непрерывного цикла продолжили работать. Ни один процесс не остановили, - прокомментировал "РГ" председатель комитета промышленной политики Волгоградской области Олег Николаев.

Справка "РГ"

Технический углерод представляет собой порошок черного цвета, получаемый при разложении или неполном сгорании углеродсодержащих веществ. Около 70 процентов всего выпускаемого техуглерода применяется для изготовления автомобильных покрышек.