Вакцина "Спутник V" поступила на Черноморский флот

Военнослужащих Черноморского флота начали прививать российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

- Первая партия двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") российского производства поступила на Черноморский флот, - сказано в сообщении.

Первыми вакцину получат медики военно-морского госпиталя, а также военнослужащие дежурной службы территориального центра управления флота.

Вакцинацию проводят две прививочные бригады на территории 1472-го военно-морского клинического госпиталя имени Н.И. Пирогова.

Вакциной "Спутник V" также прививают персонал городских больниц Севастополя. По сообщению пресс-службы правительства Севастополя, в декабре в город поступило 600 доз вакцины. В первую очередь прививают медиков амбулаторно-поликлинического звена и тех, кто работает в "красной зоне".