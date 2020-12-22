Волгоградца осудили на 14 лет за сожжение человека

Волгоградский областной суд признал 41-летнего гражданина виновным в убийстве, совершенном на почве ревности Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Сообщается, что 9 февраля этого года в одной из квартир жилого дома в Волгограде произошел конфликт. Подсудимый вывел другого мужчину на лестничную площадку, облил дизельным топливом и поджег зажигалкой из-за личной неприязни: противник пытался вступить в интимные отношения с его сожительницей.

От полученных ожогов головы, шеи, грудной клетки, живота, рук и ног потерпевший скончался.

В судебном заседании подсудимый вину не признал.

Приговор предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Он не вступил в законную силу и может быть обжалован.