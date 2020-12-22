Кейт Бекинсейл нашла себя в рекламе уральской компании

Британская актриса выложила на своей странице в Instagram фото грузовика, на тенте которого было ее фото и реклама компании, которая занимается установкой видеонаблюдения в Магнитогорске.

- Итак, в продолжение недели неожиданных поворотов, я открыла на Урале бизнес по установке видеонаблюдения. На самом деле, это просто я в кузове с яйцами по-шотландски и киркой, но вперед, в атаку, - подписала Бекинсейл фотографию.

Отметим, в рекламе компании, которая на самом деле работает на Южном Урале, используется постер к фильму "Войны крови". Пост актрисы порадовал российских подписчиков - под фото они оставили множество "приветов из России".