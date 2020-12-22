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22.12.2020 18:35
Рубрика: Культура

Ангелы и хранители

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 290(8344)
"Где живут ангелы" - выставка с таким названием открылась в культурно-просветительском центре "Царский".
Работы Олега Наколюшкина (на снимке) поражают точностью исполнения. Фото: Татьяна Андреева/РГ Работы Олега Наколюшкина (на снимке) поражают точностью исполнения. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Работы Олега Наколюшкина (на снимке) поражают точностью исполнения. Фото: Татьяна Андреева/РГ

На ней представлены работы учеников детской художественной школы Полевского. Дети рисовали православные храмы - их в Полевском городском округе семь, и каждый не только интересный образец русской архитектуры, но и часть истории становления горнозаводской цивилизации Урала. Работы выполнены в различной технике: пастель, графика, аппликация, с использованием ткани, керамики и дерева.

Рядом стоят удивительной красоты макеты православных храмов, выполненные мастером по дереву Олегом Наколюшкиным, тоже жителем Полевского. Самый запоминающийся экспонат - уменьшенная в 130 раз копия главной достопримечательности острова Кижи - церкви Преображения Господня. Больше года мастер создавал это рукотворное произведение, поражающее точностью исполнения.

Фото: Предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФ
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Но выставка, какой бы интересной она ни была, - лишь повод поговорить о вещах серьезных и актуальных, поэтому после ее открытия прошел круглый стол на тему сохранения материального и нематериального наследия территорий муниципальных образований.

- Если ребенок прикоснется к истории руками - вот так, как в нашем случае, он уже никогда не сможет относиться к ней равнодушно. Получается, мы работаем на будущее, - говорит заведующая музеем Святой царской семьи культурно-просветительского центра "Царский" Татьяна Романюк.

И в самом деле: в Полевском очень много делается для того, чтобы сделать легендарные бажовские места настоящим центром притяжения и силы прежде всего для тех, кто здесь живет, а потом уже для туристов. И такая искренняя, бесхитростная и оттого действенная "реклама", как выставка, работает отлично.

"Просто чудо!" - самая первая запись в книге отзывов.

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