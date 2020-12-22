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22.12.2020 18:31

Они разрушают границы

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 290(8344)
На Среднем Урале наградили победителей конкурса молодежных работ по социальной рекламе, проводимого региональной ассоциацией профсоюзных организаций студентов и Лабораторией "Сила решений" при поддержке свердловского минобра и уполномоченного по правам человека.

Заявки подали 173 автора, самые юные - школьники из сел Филькино и Манчаж. До оценки экспертов, среди которых были сотрудники известных рекламных агентств Екатеринбурга, допустили 166 работ. Победителей выбрали в трех номинациях: "Здоровый образ жизни", "Экологическая культура" и "Права человека". Самой популярной у молодежи оказалась тема ЗОЖ, а вот на довольно сложную тему прав человека рискнули порассуждать всего 38 авторов. Лауреатами стали Алина Елисеева, студентка архитектурного университета, Иван Горохов, курсант Уральского института государственной противопожарной службы МЧС, и Роман Ковязин, магистрант ТюмГУ.

Фото: iStock
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- Если мы оценивали яркость, необычность подачи и социальную значимость, то профессиональные рекламисты - именно способ подачи социальной рекламы. Лично мне показался очень удачным проект Алины - стилизованная графика под названием "Когда ты ломаешь чьи-то границы", - поделился впечатлениями пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в Свердловской области Виктор Вахрушев. - Иван Горохов чуть ли не полгруппы сокурсников привлек к созданию ролика: ребята представили в лицах Декларацию прав человека.

По словам исполнительного директора рекламного агентства Данила Марьинского, входившего в состав жюри, именно в 2020 году социальная реклама важна как никогда.

- Мы почувствовали энергию добра, которую транслируют авторы. Главным критерием был не технический лоск, а яркая идея, позитивные эмоции, - подчеркнул он.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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