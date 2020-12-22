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22.12.2020 18:28

Ковид-зарплата

Уральские медики добились выплат за работу в "красной зоне"
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область) , Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 290(8344)
В понедельник на банковские карты медработников качканарской больницы поступили все положенные им деньги за лечение пациентов, больных COVID-19. О задержке выплат за работу в особых условиях сотрудники клиники сообщили на прямой линии с президентом РФ.

Масштабная проверка с выяснением, почему произошел сбой, началась сразу же после того, как в эфире прозвучала претензия врачей. По поручению главы минздрава Свердловской области Андрея Карлова в проверке были задействованы специалисты ведомства, свое расследование движения средств по финансовой цепочке начали сотрудники СК.

В Качканаркой ЦГБ нет своей "красной зоны", выявленных больных коронавирусной инфекцией доставляют в больницы Нижнего Тагила. Но инфицированные качканарцы все равно так или иначе попадают в местную клинику, в основном в инфекционное и терапевтическое отделения. И зачастую только после того, как пациента начинают лечить, выясняется, что он болен еще и COVID-19.

- Поэтому все документы на выплаты часто оформляются позже, соответственно и поступление денег запаздывает. Это наиболее распространенная ситуация, - пояснили в прокуратуре области.

Водитель скорой отсудил 25 тысяч: он трудился в составе обычной бригады, но перевозил больных COVID-19

Вот и в Качканаре так же произошло. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, рапорт о том, что в медучреждение занесена инфекция и медикам положены надбавки, подали уже после основной заявки.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Медики в Качканаре получили выплаты после пресс-конференции президента

За последнее время на Среднем Урале это не единственное обращение медработников по поводу задержки или сокращения зарплаты, с которым разбираются надзорные органы. Так, до сих пор идет прокурорская проверка жалобы врачей и медсестер Сысертской ЦГБ. В конце осени на уменьшение зарплаты пожаловались почти три десятка ее сотрудников. Все работали в "красной зоне", но почему-то стали получать гораздо меньше, чем прежде.

По некоторым данным, выплаты урезали почти в два раза. К примеру, без учета стимулирующих ковидных надбавок врачи-хирурги, которые до перехода в "красную зону" обычно зарабатывали 90 тысяч в месяц, по ставке получили только 40-50 тысяч, а санитарки и медсестры - 10-15 тысяч вместо 40. Так ли это, "РГ" выяснить не удалось, в пресс-службе областной прокуратуры сообщили: проверка еще идет и называть цифры или делать выводы рано. По мнению экспертов, разница вызвана необходимостью переоформлять документы при переводе медика из одного отделения больницы в другое.

Кстати

После начала пандемии на Среднем Урале медикам, работавшим с инфицированными пациентами, после проверок выплатили дополнительно более двух миллионов рублей. Некоторые сотрудники добились "красных" поощрений через суд. Например, водитель скорой помощи Сергей Бажуков из Первоуральска отсудил 25 тысяч. Он трудился в составе обычной, а не специализированной бригады, но вынужден был перевозить ковидных больных. Суд согласился, что за риск больница должна перечислить сотруднику все предусмотренные законом деньги.

Тем временем

На Южном Урале решили поощрить студентов медицинских колледжей, откликнувшихся на призыв поработать в больницах в условиях распространения COVID-19. Стажеры и практиканты, устроившиеся в медучреждения в ноябре и декабре, получат из областного бюджета по семь тысяч рублей.

Как сообщили в правительстве региона, в клиниках Южного Урала проходят практику 1674 студента, как правило, в кол-центрах и регистратурах поликлиник.

Для их старших товарищей - студентов медуниверситетов - предусмотрены федеральные выплаты: по 10 тысяч рублей для стажеров "красной зоны" и по семь тысяч - для среднего медперсонала. В Челябинском медуниверситете на передовой борьбы с пандемией находится 774 студента.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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