В Курганской области дети-инвалиды получат выплаты к Новому году

В Курганской области до конца года семьи с детьми-инвалидами получат единовременные выплаты по 3000 рублей.

Всего в регионе 2621 человек в возрасте от 8 до 17 лет, которые могут рассчитывать на такую выплату, сообщает пресс-служба губернатора.

Cправки и документы, чтобы получить деньги, собирать не нужно: их перечислят без заявлений на основании данных главного управления социальной защиты населения семьям, проживающим в регионе и получающим социальную пенсию по состоянию на 1 декабря 2020 года.

Напомним, ранее было принято решение о единоразовых выплатах в размере пять тысяч рублей пенсионерам старше 65 лет с маленькой пенсией и работникам бюджетных учреждений с зарплатой на уровне МРОТ. На эти цели регион и муниципалитеты направят более 300 миллионов рублей, сэкономленных на содержании административного аппарата.