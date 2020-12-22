За полгода мошенники похитили со счетов свердловчан 7,7 млн рублей

В первом полугодии 2020 года банки сообщили о 12150 несанкционированных операциях по счетам жителей Свердловской области. Мошенники похитили таким образом 7,7 миллиона рублей. В целом по стране было зарегистрировано около 400 тысяч подобных инцидентов на сумму почти 4 миллиарда рублей, - рассказал специалист управления безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников.

В 90 процентах случаев преступники пользуются методами социальной инженерии, запугивают жертву, вводят ее в состояние стресса, чтобы человек сам сообщил реквизиты карты. Поэтому вернуть удается не больше 12 процентов снятых средств. Только за 6 месяцев в стране было заблокировано 10 тысяч телефонных номеров, с которых совершают обзвоны преступники, представляясь сотрудниками банка или другой финансовой организации.

Новой "фишкой" стали так называемые подменные номера силовых структур: абоненты называют себя сотрудниками полиции, прокуратуры, ФСБ, сообщают, что идет расследование, и гражданину нужно сообщить информацию или совершить какие-то операции, иначе против него будет возбуждено уголовное дело. В таких случаях настоящие полицейские советуют положить трубку и самому набрать номер "дежурной части" или "телефона доверия", объяснить ситуацию.

Особенностью 2020 года также стали звонки псевдоброкеров, которые предлагают людям поиграть на интернет-бирже, купить акции, биткоины. Первоначальный взнос составляет 10-20 тысяч рублей. Через 2-3 дня человеку сообщают, что он заработал уже 100 тысяч, и нужно внести новую порцию денег, чтобы продолжить игру на бирже.

- Доходит до умопомрачительных сумм, например, в одном случае отдали мошенникам 5,9 миллиона рублей. Банки звонят: "Вы переводите деньги, скорее всего, мошенникам". Им отвечают: "Это наше дело!" А когда все свои и кредитные ресурсы заканчиваются, человека просто отправляют в "черный список". После чего он идет писать заявление в полицию, - рассказал начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь.

Но не у всех хватает храбрости дойти до полиции или банка, чтобы признаться какую глупость совершил. Хотя это могло бы помочь другим людям.

- Нельзя прощать мошенникам даже 150 рублей. Когда банки узнают от нас информацию о счетах, на которые перевели деньги, о номерах телефонов, с которых вам звонили преступники, они имеют возможность поставить их в стоп-лист. И когда преступник попытается повторить атаку с использованием этих реквизитов уже на другого гражданина, банк вас предупредит. Заблокировать счет нельзя, назвать мошенника мошенником можно только по решение суда, а предупредить пользователя об опасности можно, - объясняет Александр Сальников.

Между тем

Банк России выпустил памятку, которая поможет вовремя распознать, что вам звонит мошенник. В ней пять основных пунктов:

1) На вас выходят сами. Неожиданный звонок или смс от незнакомца, кем бы он ни представился.

2) Разговор касается денег или вашей банковской карты. Если вас просят тут же перевести деньги на некий "безопасный" счет, заплатить налог, бронь, штраф, внести аванс - это, скорее всего мошенники.

3) У вас пытаются выведать номер и срок годности банковской карты, CVC-код, пароль из смс.

4) Вас пытаются вывести на эмоции, запугивают, что ваши средства кто-то хочет списать, или, наоборот, сулят золотые горы, щедрые призы, огромный доход по инвестиционным продуктам.

5) Вас торопят, не дают времени на размышление. Если идет моральное давление: "либо сейчас, либо никогда" - прерывайте общение. Это точно мошенники.