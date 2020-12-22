Криштиану Роналду признан лучшим футболистом "Ювентуса" в сезоне 2019/20 по версии сайта "Старая синьора" (Vecchia Signora). Приз вручался в 13-й раз.

Отметим, что португалец стал обладателем награды второй год подряд. Ранее ее получали Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Джанлуиджи Буффон, Клаудио Маркизио, Карлос Тевес, Артуро Видаль, Андреа Пирло, Алессандро дель Пьеро (трижды) и Джорджо Кьеллини.

К слову, Роналду стал лучшим бомбардиром топ-5 европейских лиг в уходящем году. В матче с "Пармой" на выходных он забил свой 33-й мяч в чемпионате Италии. По общему количеству голов, забитых в рамках национальных первенств в 2020 году, Криштиану обошел форварда "Баварии" Роберта Левандовски (32 гола). Если брать в целом, то во всех турнирах в этом году португалец отличился 41 раз в 38 встречах.

Роналду может улучшить свои показатели сегодня в поединке 14-го тура "серии А" против "Фиорентины".