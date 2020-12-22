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22.12.2020 00:07
Рубрика: Спорт

Голоса за Роналду

Португалец признан игроком года в "Ювентусе"
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 288(8342)
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом "Ювентуса" в сезоне 2019/20 по версии сайта "Старая синьора" (Vecchia Signora). Приз вручался в 13-й раз.

Отметим, что португалец стал обладателем награды второй год подряд. Ранее ее получали Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Джанлуиджи Буффон, Клаудио Маркизио, Карлос Тевес, Артуро Видаль, Андреа Пирло, Алессандро дель Пьеро (трижды) и Джорджо Кьеллини.

Фото: Александр Яковлев/ТАСС
Яшин, Пеле, Марадона, Месси и Роналду вошли в сборную мира всех времен

К слову, Роналду стал лучшим бомбардиром топ-5 европейских лиг в уходящем году. В матче с "Пармой" на выходных он забил свой 33-й мяч в чемпионате Италии. По общему количеству голов, забитых в рамках национальных первенств в 2020 году, Криштиану обошел форварда "Баварии" Роберта Левандовски (32 гола). Если брать в целом, то во всех турнирах в этом году португалец отличился 41 раз в 38 встречах.

Роналду может улучшить свои показатели сегодня в поединке 14-го тура "серии А" против "Фиорентины".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Криштиану Роналду

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