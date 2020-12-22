Роскомнадзор признал YouTube лидером по фейкам в 2020 году

Видеосервис YouTube стал лидером среди иностранных платформ по распространению фейковых новостей в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"Из иностранных платформ большая часть фейковых новостей распространялась видеосервисом YouTube", - отметили в пресс-службе ведомства.

При этом 60% фейков были связаны с темой коронавируса. Кроме того, в Роскомнадзоре добавили, что иностранные интернет-площадки практически не реагируют на требование удалить дезинформацию и не удаляют такой контент вовсе. В то же время у российских интернет-площадок на удаление "фейк ньюс" уходит от "от нескольких минут до нескольких часов".