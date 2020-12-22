Роспотребнадзор отмечает признаки стабилизации коронавируса

В России отмечаются общие признаки стабилизации ситуации с коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На прошлой неделе среднесуточный показатель заболеваемости составлял 18,9, на предыдущей - 18,8. Лидеры по среднесуточной заболеваемости пока сохраняются. Темп прироста за последние семь дней снизился и составляет единицу", - доложила она на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19.

В 46 регионах темп прироста за прошедшую неделю - меньше единицы. В стадии продолжающего роста остаются Республика Крым, Чукотский автономный округ, Владимирская и Астраханская области.