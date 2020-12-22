Роспотребнадзор утвердил новые правила работы образовательных учреждений

Школы и детские сады с нового года начнут работать по новым санитарным правилам, которые утвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Все требования направлены на охрану здоровья детей, предотвращение заболеваний инфекционного и неинфекционного типа. Документ вступит в силу 1 января 2021 года и закончит свое действие 1 января 2027 года.

"Расстояние от детских садов и школ до домов, в которых живут дети, должно быть не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки - 800 метров, для сельской местности - до километра, при этом если это расстояние больше, то должен быть организован транспорт", - со ссылкой на документ пишет РИА Новости.

В образовательных центрах должно быть тепло, обязательным является наличие холодной и горячей воды, если последняя отсутствует, то необходимо установить водонагреватель. Если дети находятся в образовательных организациях более четырех часов, то их должны обеспечить горячим питанием. То же самое касается экзаменов.

Новые правила регламентируют также время учебы и отдыха. Минимальная продолжительность перемены - десять минут, а школьный урок не может длиться больше 45 минут. Игрушки в детских садах необходимо мыть ежедневно в конце дня, а кукольную одежду стирать по мере загрязнения и проглаживать. Игрушки, которые не подлежат влажной обработке, разрешено использовать в качестве демонстрационного материала.

Отдельно прописаны требования и к работникам образовательных учреждений, которые должны регулярно проходить осмотры, иметь медицинскую книжку и проходить вакцинацию, согласно национальному календарю прививок.