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22.12.2020 02:55
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор запретил продавать зеленый картофель и утиные яйца

Текст: Ольга Игнатова
Новые санитарно-эпидемиологические требования к работе магазинов и рынков, продающих пищевую продукцию, утверждены Роспотребнадзором. Они вступают в силу с 1 января следующего года и будут действовать шесть лет - до 1 января 2027 года.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Магазины, как и прежде, можно будет размещать на первых этажах жилых домов, но с соблюдением всех санитарных норм. При этом разгрузку товара нельзя организовывать со стороны двора, только с торца или со стороны проезжей части. При отделке помещений, предназначенных для магазина, нужно использовать нетоксичные материалы. И в то же время такие, которые удобно моются, обрабатываются и не подвержены плесени.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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В магазинах и на рынках допускается продажа только такой продукции, на которую есть документы, позволяющие проследить ее путь от производства до прилавка. Не допускается реализация продуктов с истекшим сроком годности.

Отдельно прописаны условия хранения и продажи разных продуктов. Так, например, кондитерские изделия с кремом можно продавать только в упаковке. Картофель и корнеплоды должны храниться на складах магазинов и рынков в темноте. А лед, который используют для охлаждения продуктов, должен изготавливаться только из питьевой воды.

СанПиН запрещает реализацию негерметичных, деформированных консервов и банок "с признаками бомбажа и микробиологической порчи", позеленевших клубней картофеля, повторно размороженной и замороженной продукции, а также не выпотрошенной птицы, утиных и гусиных яиц, продуктов домашнего приготовления. Сырое молоко можно продавать только при условии информирования покупателей об его обязательном кипячении. А на рынках, например, нельзя продавать хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия без упаковки. На продуктовых рынках обязательно нужно устанавливать навесы для защиты продуктов от осадков и прямого солнца.

Стационарные магазины, согласно документу, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, системами отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха. Кроме того, должна проводиться ежедневная уборка с моющими и дезинфицирующими средствами. В помещениях не должно быть насекомых и грызунов, там должны проводиться мероприятия по дезинсекции и дератизации.

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