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Текст:   Марина Трубилина 
12:22 22.12.2020

Россия заняла восьмое место в мире по росту цен на недвижимость

Рейтинг стран по росту цен на жилье составила компания Knight Frank по итогам III квартала.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Возглавляет список из 56 стран Турция, где за год (c III квартала 2019 по III квартал 2020 года) жилье подорожало на 27%. Второе место - у Новой Зеландии (рост на 15,4%), закрывает тройку лидеров Люксембург (+13,4%).

Россия переместилась с прошлогоднего десятого места на восьмое. Цены на жилье в России, по оценке Knight Frank, за год выросли на 9,2% (в 2019 году - на 8,1%).

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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В топ-10 рейтинга входят также Словакия (+11,8% за год), Польша (+10,9%), Украина (+10,3%), Австрия (+9,5%), Нидерланды (8,5%) и Хорватия (+8,3%).

В среднем цены на жилье за год подросли на 4,5% (в прошлом году рост был 3,7%). При этом в 16% стран недвижимость подешевела. Сильнее всего, на 2,4-3,3% - в Марокко, Венгрии и Индии.

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