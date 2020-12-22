Россия заняла восьмое место в мире по росту цен на недвижимость

Рейтинг стран по росту цен на жилье составила компания Knight Frank по итогам III квартала.

Возглавляет список из 56 стран Турция, где за год (c III квартала 2019 по III квартал 2020 года) жилье подорожало на 27%. Второе место - у Новой Зеландии (рост на 15,4%), закрывает тройку лидеров Люксембург (+13,4%).

Россия переместилась с прошлогоднего десятого места на восьмое. Цены на жилье в России, по оценке Knight Frank, за год выросли на 9,2% (в 2019 году - на 8,1%).

В топ-10 рейтинга входят также Словакия (+11,8% за год), Польша (+10,9%), Украина (+10,3%), Австрия (+9,5%), Нидерланды (8,5%) и Хорватия (+8,3%).

В среднем цены на жилье за год подросли на 4,5% (в прошлом году рост был 3,7%). При этом в 16% стран недвижимость подешевела. Сильнее всего, на 2,4-3,3% - в Марокко, Венгрии и Индии.