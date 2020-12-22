Россияне на фоне пандемии больше всего боятся потерять работу

Больше всего сегодня россияне боятся потерять работу, следует из данных опроса "Социальное самочувствие россиян", подготовленного исследовательским университетом Высшей школы экономики (ВШЭ).

Как отмечается в исследовании, на которое ссылается ТАСС, потеря работы пугает 37 процентов опрошенных. Еще 21 процент респондентов опасаются, что им перестанут платить зарплату и пенсии. При этом инфляции россияне уже не боятся. Также они спокойно относятся к росту цен на запланированные крупные покупки.

Как основной экономический риск "рост цен на регулярно покупаемые товары и услуги" отметили всего 17 процентов опрошенных. Четыре процента респондентов опасаются, что их сбережения могут обесцениться. То, что запланированные крупные покупки могут подорожать, огорчает только два процента граждан, - отмечается в соцопросе ВШЭ.

Опрос проводился методом личного интервью в 173 населенных пунктах, расположенных в 59 регионах России. В исследовании участвовали граждане в возрасте от 15 до 72 лет. Всего было опрошено шесть тысяч человек.