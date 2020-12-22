Россияне скупают в аптеках витамины D и С. Есть ли в этом смысл?

В ноябре россияне продолжили активно скупать в аптеках витамины, наибольшим спросом, как и в сентябре-октябре, пользовался витамин D3. Следующими по популярности стали витамин С и Омега-3. Годовой запас этих трех витаминов, после рекомендаций интернет-блогеров, даже вошел в топ-10 модных новогодних подарков "антиковидный набор" на 2021 год.

По данным исследования AlphaRM и оператора фискальных данных "Первый ОФД" (имеется в распоряжении "РГ - Недели"), пик спроса пришелся на середину ноября, когда недельные продажи D3 составили 369% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Динамика аптечной реализации лекарственных препаратов и биологически активных добавок витамина D3 в 2020 году имеет равномерную структуру, а с 7-13 сентября продажи демонстрируют стремительный рост вплоть до 26 октября - 1 ноября, где достигают отметки 359,8 млн рублей (плюс 390% к аналогичному периоду 2019 года), а затем идут на спад. После падения продаж на со 2-8 ноября они снова демонстрируют рост и достигают своего пика на неделе с 9-15 ноября - 426,7 млн рублей (плюс 369% год к году)", - отмечается в исследовании.

По данным, ранее предоставленным аптечной сетью "Сбер Еаптека", взлет продаж витаминов и витаминосодержащих комплексов начался в сентябре. "В сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019-го продажи витамина D3 выросли на 350%, витамина С более чем на 230%, Е на 120% и Omega 3 на 150%", - отметили в компании.

Всего, по данным AlphaRM, с начала 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, продажи витамина D3 в разных формах выросли на 112%.

Взлет спроса на витамин D, поясняют специалисты, связан с распространением информации о том, что его недостаток представляет серьезную угрозу здоровью, в том числе повышает вероятность развития тяжелой формы коронавирусной инфекции.

Представители Роспотребнадзора и практикующие медики, напрямую работающие с пациентами с коронавирусом, не раз предостерегали от бесконтрольного приема различных препаратов, в том числе витаминов, многие из которых относятся к лекарственным средствам.

В разъяснениях Роспотребнадзора, которое называется "Витамины в питании", говорится, что нарушение поступления витаминов в организм может привести к различным патологическим состояниям.

"Так, при полном отсутствии витамина развивается авитаминоз, при недостаточном поступлении витамина - гиповитаминоз, а избыточное поступление витамина может привести к развитию гипервитаминоза", - подчеркивается в документе.

В настоящее время известно 13 витаминов: витамин А, витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12), витамин Д, витамин С, витамин Е, витамин К.

Часть из них синтезируется в организме человека. Витамин Д (образуется в коже под действием ультрафиолетового излучения), витамин A (синтезируется из предшественников, поступающих в организм с пищей) и одна из форм витамина B3 - ниацин (синтезируется из предшественника - аминокислоты триптофана). Также благодаря нормальной микрофлоре толстой кишки синтезируются в достаточных количествах витамины К и В7.

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Все витамины делятся на жирорастворимые (A, D, E, K) и водорастворимые (C и витамины группы B). Жирорастворимые витамины накапливаются в организме (в жировой ткани и печени). Водорастворимые в существенных количествах не запасаются и при избытке выводятся с жидкостью.

"Основным источником витаминов являются пищевые продукты", - подчеркивается в разъяснениях Роспотребнадзора.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Светлана Ментюкова



